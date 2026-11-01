Au fost găsiți toți cei trei frați dispăruți din Sălaj. De ce se ascundeau copiii împreună cu tatăl lor

Al treilea copil dispărut din județul Sălaj a fost localizat duminică în Cluj, după o amplă operațiune de căutare la care au participat polițiști, jandarmi și un elicopter MAI. Potrivit unor surse, frații se ascundeau pentru a rămâne alături de tatăl lor.
Operațiunea de căutare a celor trei frați dispăruți din județul Sălaj s-a încheiat după ce și ultimul copil a fost localizat duminică, în localitatea Turea, județul Cluj. Băiatul, în vârstă de 13 ani, a fost găsit de echipele de intervenție formate din polițiști și jandarmi, care au beneficiat și de sprijin aerian din partea Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.
Potrivit unor surse, cei trei minori ar fi ales să se ascundă împreună cu tatăl lor biologic, deoarece își doreau să locuiască alături de acesta. Copiii nu ar fi vrut să fie găsiți, de teamă că vor fi duși înapoi la mama lor, iar acest lucru ar fi făcut mai dificilă desfășurarea căutărilor.
Un elicopter MAI a fost trimis în misiunea de căutare
Găsirea băiatului de 13 ani a venit după ce autoritățile au suplimentat dispozitivul de intervenție cu un elicopter aparținând Inspectoratului General de Aviație. Anunțul privind mobilizarea aparatului de zbor fusese făcut de IPJ Sălaj cu puțin timp înainte de identificarea copilului.
La operațiune au luat parte echipaje de poliție din județele Sălaj și Cluj, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj și ai Grupării de Jandarmi Mobile „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca. În căutări s-au implicat și voluntari.
Pentru verificarea zonelor în care copiii ar fi putut ajunge, echipele au organizat filtre rutiere și au cercetat terenul folosind camere și binocluri cu termoviziune. De asemenea, au fost utilizați câini de urmă pentru identificarea celor dispăruți.
Doi dintre frați fuseseră găsiți cu tatăl lor cu o zi înainte
Cei trei copii, cu vârste de 11, 12 și 13 ani, au dispărut joi după-amiază, după ce au plecat din localitatea Borla, comuna Bocșa, județul Sălaj. Pentru găsirea minorilor, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert atât în Sălaj, cât și în Cluj.
Primii doi frați au fost identificați sâmbătă, 31 octombrie, în jurul orei 18.25, în apropierea localității Șardu din județul Cluj. Aceștia se aflau împreună cu tatăl lor biologic.
După găsirea celor doi copii, operațiunea a continuat pentru localizarea celui de-al treilea frate. Băiatul de 13 ani a fost descoperit duminică, în localitatea Turea, astfel că toți cei trei minori dați dispăruți au fost găsiți.