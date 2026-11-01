Au fost găsiți toți cei trei frați dispăruți din Sălaj. De ce se ascundeau copiii împreună cu tatăl lor

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 1 nov. 2026, 16:37

Al treilea copil dispărut din județul Sălaj a fost localizat duminică în Cluj, după o amplă operațiune de căutare la care au participat polițiști, jandarmi și un elicopter MAI. Potrivit unor surse, frații se ascundeau pentru a rămâne alături de tatăl lor.

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