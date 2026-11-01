Vacanța la munte a devenit un lux. Cât plătesc românii pentru un weekend în Poiana Brașov

Publicat 1 nov. 2026, 12:52 Sursă Realitatea PLUS

Vacanța de iarnă la munte a devenit un lux pentru tot mai mulți români, în condițiile în care prețurile din stațiunile montane cresc de la un sezon la altul. La Poiana Brașov, de exemplu, o familie cu doi copii ajunge să plătească 760 de lei doar pentru accesul pe pârtie. Iar cheltuielile nu se opresc aici, pentru că o noapte de cazare costă, în medie, 500 de lei, însă tarifele pot ajunge chiar și la 1.500 de lei.

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