Vacanța la munte a devenit un lux. Cât plătesc românii pentru un weekend în Poiana Brașov

Vacanța de iarnă la munte a devenit un lux pentru tot mai mulți români, în condițiile în care prețurile din stațiunile montane cresc de la un sezon la altul. La Poiana Brașov, de exemplu, o familie cu doi copii ajunge să plătească 760 de lei doar pentru accesul pe pârtie. Iar cheltuielile nu se opresc aici, pentru că o noapte de cazare costă, în medie, 500 de lei, însă tarifele pot ajunge chiar și la 1.500 de lei.
Cât plătesc românii pentru un weekend în Poiana Brașov
O zi de schi ajunge să coste 240 de lei pentru un adult și 140 de lei pentru un copil. Potrivit Realitatea PLUS, la prețul skipass-ului se adaugă însă cheltuielile pentru transport, cazare, masă și închirierea echipamentului.
Deși tarifele pentru noul sezon au rămas la același nivel ca anul trecut, bugetul pentru un weekend la munte poate ajunge, în total, la câteva mii de lei.
Turiștii spun că, odată adunate costurile pentru transport, cazare și masă, o escapadă de doar una-două zile la munte poate deveni prea costisitoare. În aceste condiții, mulți aleg să amâne vacanța sau chiar să renunțe la ea.
O altă femeie este de părere că ”decât să plătești aici o vacanță, mai bine îți achiți un facturile și stai liniștit acasă”.
În schimb, hotelierii susțin că fac eforturi pentru a menține tarifele la un nivel cât mai accesibil, atât pentru cazare, cât și pentru serviciile de restaurant, astfel încât să nu piardă turiștii.