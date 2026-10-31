Afacerile din umbră ale dosarului Coldea. Firma fostului partener al ”generalului negru” și-a dublat profiturile

În ciuda anchetei procurorilor DNA care vizează rețeaua generalilor SRI, firma fostului partener de afaceri al lui Florian Coldea, generalul Dumitru Cocoru, aproape că și-a dublat profitul. După ancheta de proporții a DNA, Dumitru Cocoru a părăsit firmele în care era asociat cu Coldea. În urmatoarea săptămână, urmează un termen crucial la Înalta Curte în dosarul lui Florian Coldea.
Companiile de consultanță asociate foștilor generali SRI continuă să înregistreze profituri fabuloase, iar datele financiare ale uneia dintre firmele legate de generalul Dumitru Cocoru indică o creștere semnificativă în 2025.
Este vorba despre Justsys Software SRL, societate care oferă servicii de consultanță pentru afaceri și management. În anul 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de peste 192.000 de lei și un profit net, după impozitare, de peste 145.000 de lei. Marja profitului net a ajuns astfel la aproximativ 75%.
Rezultatele sunt aproape duble față de cele din 2024, când societatea a avut o cifră de afaceri de aproximativ 99.000 de lei și un profit net de 76.000 de lei.
Cocoru a părăsit firmele în care era asociat cu Florian Coldea
Evoluția financiară a Justsys Software SRL vine în contextul anchetei de amploare desfășurate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, care îi vizează pe foștii generali SRI Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Dumitru Cocoru.
După declanșarea investigației, Cocoru a ieșit din cele două firme în care era asociat cu Florian Coldea și s-a retras din administrarea acestora. Justsys Software SRL este o altă societate legată de general, activitatea sa fiind concentrată pe consultanță în mediul de afaceri și management.
Termen important în dosarul lui Florian Coldea, la Înalta Curte
Dosarul în care este vizat Florian Coldea urmează să ajungă săptămâna viitoare în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție. Termenul este unul important pentru evoluția cauzei, urmând să se stabilească dacă va începe judecarea pe fond.