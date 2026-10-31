Afacerile din umbră ale dosarului Coldea. Firma fostului partener al ”generalului negru” și-a dublat profiturile

Publicat 31 oct. 2026, 18:38 Actualizat 31 oct. 2026, 18:56 Sursă Realitatea PLUS

În ciuda anchetei procurorilor DNA care vizează rețeaua generalilor SRI, firma fostului partener de afaceri al lui Florian Coldea, generalul Dumitru Cocoru, aproape că și-a dublat profitul. După ancheta de proporții a DNA, Dumitru Cocoru a părăsit firmele în care era asociat cu Coldea. În urmatoarea săptămână, urmează un termen crucial la Înalta Curte în dosarul lui Florian Coldea.

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