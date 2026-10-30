DNA intră pe fir în cazul licitației pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț. În joc sunt 5 miliarde de lei
Licitație cu probleme pentru Drumul Expres Bacău - Piața Neamț. FOTO: Pixabay.com
Licitația pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din Moldova, estimat la peste 5 miliarde de lei, face obiectul unor verificări ale procurorilor DNA Bacău.
Procurorii DNA Bacău fac verificări într-un dosar care vizează procedura de atribuire a contractului pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț, o investiție estimată la peste 5 miliarde de lei. Licitația este marcată de contestații și reevaluări în instanță, după ce contractul a fost atribuit inițial asocierii conduse de Danlin XXL, deși oferta acesteia era cu aproximativ 600 de milioane de lei mai mare decât cea depusă de Precon Transilvania.
Informația a fost confirmată pentru Economedia de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Procurorii au precizat că dosarul este, în acest moment, in rem, ceea ce înseamnă că verificările vizează fapte, nu persoane.
„Confirmăm, este un dosar în rem, momentan se fac verificări, este într-adevăr pe subiectul licitației”, a transmis Biroul de presă al DNA.
Verificările au loc în contextul disputelor privind atribuirea contractului și al procedurilor judiciare declanșate de firmele participante la licitație.
Contractul pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț, în procedură de reevaluare
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), autoritatea care gestionează proiectul, a transmis pentru Economedia că procedura de achiziție este încă în desfășurare.
„Este o procedură de achiziție în derulare, legea ne interzice să furnizăm detalii până nu devine publică, adică la finalizarea ei, deci nu avem cum să dăm detalii despre ofertele depuse”, a declarat Alexandru Lancuzov, purtătorul de cuvânt al CNIR.
Referitor la oferta depusă de Precon Transilvania, acesta a precizat că aceasta este reevaluată în urma unei decizii a Curții de Apel București din 1 octombrie 2026.
Contractul vizează proiectarea și construirea a aproximativ 51 de kilometri de drum de mare viteză, care vor conecta municipiul Piatra Neamț la Autostrada Moldovei A7. Proiectul este unul dintre principalele obiective de infrastructură rutieră din regiunea Moldovei.
În decembrie 2025, CNIR a desemnat câștigătoare asocierea condusă de Danlin XXL, cu o ofertă de aproximativ 5,17 miliarde de lei, fără TVA. Asocierea condusă de Precon Transilvania depusese o ofertă de circa 4,57 miliarde de lei, fără TVA, cu aproximativ 600 de milioane de lei mai mică.
De ce a fost respinsă oferta Precon Transilvania
Precon Transilvania și asocierea condusă de UMB au fost eliminate inițial din procedura de achiziție. Rezultatul licitației a fost contestat, iar disputa s-a mutat în instanță.
În cazul Precon, autoritatea contractantă a considerat oferta aparent neobișnuit de scăzută, aceasta reprezentând aproximativ 67,5% din valoarea minimă estimată a contractului.
Ulterior, CNIR a respins propunerea financiară și tehnică, invocând o necorelare între documente în privința costurilor grinzilor de 27 de metri necesare construirii unui pasaj peste drumul județean DJ 159.
Compania a susținut că prețul ofertat includea toate costurile necesare realizării acestor elemente. Potrivit explicațiilor Precon, grinzile de 27 de metri urmau să fie fabricate direct pe șantier, cu resurse proprii, în timp ce cele de 40 de metri ar fi fost cumpărate de la un furnizor specializat.
Curtea de Apel București a dispus reevaluarea ofertei. La 1 octombrie 2026, instanța a respins definitiv plângerea formulată de Danlin XXL împotriva deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), care obliga CNIR să continue reevaluarea.
În cadrul acestei proceduri, CNIR a solicitat Precon clarificări suplimentare referitoare la tehnologia de producție a grinzilor, echipamentele, personalul și resursele necesare fabricării lor.
Precon a contestat solicitarea, considerând că întrebările autorității depășesc limitele reevaluării stabilite de instanță. Astfel, procedura de atribuire a contractului a rămas blocată în disputele dintre participanți și autoritatea contractantă.
Danlin XXL, verificată de DNA și într-un alt dosar privind infrastructura rutieră
Numele companiei Danlin XXL apare și într-un alt dosar instrumentat de procurorii DNA Bacău, care vizează un contract pentru modernizarea unor drumuri județene.
La 30 ianuarie 2026, procurorii anticorupție au efectuat percheziții la sediul Consiliului Județean Bacău, în cadrul unei anchete privind atribuirea și derularea unui contract pentru reabilitarea a aproximativ 34 de kilometri de drumuri.
Contractul, în valoare de 235 de milioane de lei, a fost semnat în martie 2025 de conducerea CJ Bacău cu firma Danlin XXL, controlată de antreprenorul Dan Amurăriței din județul Neamț.
Investiția viza modernizarea a trei sectoare de drum județean: DJ 119D Valea Seacă – Cucova – Orbeni – Drăgușani – Parava, DJ 206B Parava și Rădoaia – Dumbrava, respectiv DJ 119 Dumbrava – Temelia – Gura Văii – Onești.
Potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Bacău, verificările procurorilor vizau posibile nereguli în derularea contractului, inclusiv aspecte legate de documentația tehnică și finanțarea lucrărilor.
UMB, implicată în dosarul exploziei de pe Autostrada Moldovei A7
Și grupul UMB, controlat de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, a fost asociat unui dosar penal deschis după un accident grav produs pe șantierul Autostrăzii Moldovei A7.
În septembrie 2023, o explozie produsă la o conductă magistrală de gaze, în zona localității Călimănești din județul Vrancea, s-a soldat cu moartea a patru muncitori și rănirea altor cinci persoane.
Trei dintre muncitorii care și-au pierdut viața erau angajați ai companiei Tehnostrade, parte a grupului UMB. A patra victimă lucra pentru o altă societate, potrivit informațiilor comunicate la acel moment de Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea.
În urma accidentului, autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, distrugere și încălcarea normelor de securitate și sănătate în muncă.
Dosarul nu trebuie confundat cu verificările actuale privind licitația pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț: sunt proceduri distincte, care vizează proiecte și împrejurări diferite.
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