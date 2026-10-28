Realitatea.NET
Justitie· 2 min citire

11 percheziții în București și Ilfov, într-un dosar de trafic de droguri. Ce au găsit anchetatorii

DIICOT

DIICOT

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris deDana Bărăgan
Publicat28 oct. 2026, 16:12
Actualizat28 oct. 2026, 16:17

Două grupări suspectate că vindeau droguri în București sunt vizate de o amplă anchetă a DIICOT. Miercuri, 28 octombrie, procurorii și polițiștii au făcut 11 percheziții în Capitală și Ilfov, iar în cursul cercetărilor au fost indisponibilizate sute de doze de NEP, un drog sintetic cu efect stimulant asupra sistemului nervos central.

Potrivit probelor administrate de DIICOT până în prezent, începând din iulie 2025, pe raza municipiului București ar fi fost inițiate și constituite două grupări de criminalitate organizată, cu scopul de a obține sume importante de bani din comercializarea de substanțe stupefiante.

Prima grupare ar fi fost coordonată de o femeie, alături de care ar fi acționat alți 14 membri. Anchetatorii susțin că, până în octombrie 2026, aceștia ar fi deținut și comercializat, în Capitală, substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, cunoscute sub denumirea NEP.

Rolul liderului a constat în procurarea, porționarea, ambalarea și punea în vânzare către consumatori a substanțelor stupefiante, în locații folosite în acest scop, situate pe raza sectoarelor 1 și 4, prin intermediul unor membri ai grupării de criminalitate organizată, care le transportau pregătite pentru comercializare în pliculețe autosigilante din plastic. Totodată, aceștia se ocupau și de colectarea banilor și remiterea acestora către lider. Adresele unde se comercializau substanțele psihoactive, notorii pentru consum, se aflau sub ”tutela” unor membri din eșalonul secund, care răspundeau de activitatea ”punctelor de distribuție”. Aceștia supravegheau activitatea sau dădeau indicații vânzătorilor, ori, în anumite situații comercializau direct către consumatori.

au transmis reprezentanții DIICOT într-un comunicat.

Pentru a evita depistarea de către autorități, membrii grupării ar fi transportat substanțele către locațiile de comercializare folosind curse cu taxiuri alese aleatoriu.

A doua grupare ar fi acționat în aceleași zone din Capitală

Potrivit actelor de urmărire penală, cea de-a doua grupare - formată din șase membri - acționat în aceleași zone din București.

Gruparea ar fi fost coordonată de un bărbat aflat în închisoare, arestat preventiv într-un alt dosar. Cu ocazia vizitelor, acesta ar fi stabilit împreună cu alți doi membri detalii privind procurarea și vânzarea substanțelor, prețurile de comercializare, distribuirea profitului și alte aspecte legate de activitatea grupării.

Acesta, cu prilejul vizitelor, stabilea împreună cu alți doi membri, detaliile legate de activitatea de procurare și vânzare a substanțelor stupefiante, prețul de comercializare, distribuirea profitului rezultat, ori alte aspecte relevante. Coordonarea fizică efectivă a activității, procurarea, porționarea, ambalarea și punea în vânzare către consumatori a revenit unei făptuitoare (membră a familiei liderului), care avea atribuții și în colectarea și gestionarea banilor încasați.

spun procurorii.

Aproape 1,4 kilograme de NEP, indisponibilizate

Pe parcursul cercetărilor, anchetatorii au indisponibilizat sute de doze de produs psihoactiv NEP, însumând aproximativ 1,4 kilograme de substanță.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe