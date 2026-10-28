11 percheziții în București și Ilfov, într-un dosar de trafic de droguri. Ce au găsit anchetatorii

Publicat 28 oct. 2026, 16:12 Actualizat 28 oct. 2026, 16:17

Două grupări suspectate că vindeau droguri în București sunt vizate de o amplă anchetă a DIICOT. Miercuri, 28 octombrie, procurorii și polițiștii au făcut 11 percheziții în Capitală și Ilfov, iar în cursul cercetărilor au fost indisponibilizate sute de doze de NEP, un drog sintetic cu efect stimulant asupra sistemului nervos central.

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