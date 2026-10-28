Cât câștigă judecătorii din România în 2026. Salarii nete de peste 20.000 de lei. Datele oficial ale CSM

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 oct. 2026, 14:55

Judecătorii din România au indemnizații nete lunare care pornesc de la 6.990 de lei pentru un magistrat stagiar și pot ajunge la 20.346 de lei în cazul judecătorilor cu grad de curte de apel și vechime mare în profesie. Datele au fost făcute publice de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și reflectă nivelurile de salarizare din octombrie 2026.

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