Dosarul pandemiei COVID-19. De ce au murit mai mulți americani decât în alte țări?

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 27 oct. 2026, 23:36

La șase ani de la pandemia care a paralizat lumea, una dintre cele mai importante întrebări rămâne fără răspuns: de ce au înregistrat Statele Unite un număr de decese mult mai mare decât alte țări dezvoltate? Tot mai mulți experți avertizează că lipsa unei analize serioase a greșelilor din perioada COVID-19 ar putea transforma următoarea pandemie într-o tragedie și mai mare, potrivit unei analize The Economist.

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