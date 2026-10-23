Vaccinul anticancer, rezultate care dau speranțe. Peste 82% dintre pacienți nu mai aveau urme de melanom după doi ani

Publicat 23 oct. 2026, 23:39 Sursă Reuters

Vaccinul personalizat dezvoltat de Moderna și Merck, administrat împreună cu imunoterapia Keytruda, a redus cu 42% riscul de deces sau de recidivă a melanomului într-un studiu clinic de fază 3 care a inclus peste 1.100 de pacienți.

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