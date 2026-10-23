Vaccinul anticancer, rezultate care dau speranțe. Peste 82% dintre pacienți nu mai aveau urme de melanom după doi ani
Vaccinul anticancer, rezultate care dau speranțe
Vaccinul personalizat dezvoltat de Moderna și Merck, administrat împreună cu imunoterapia Keytruda, a redus cu 42% riscul de deces sau de recidivă a melanomului într-un studiu clinic de fază 3 care a inclus peste 1.100 de pacienți.
Vaccinul împotriva cancerului dezvoltat de Moderna și Merck a redus cu 42% riscul de deces sau de recidivă în cazul melanomului, atunci când a fost administrat împreună cu imunoterapia Keytruda. Rezultatele provin dintr-un studiu clinic de fază 3, desfășurat pe mai mult de 1.100 de pacienți, și ar putea deschide noi perspective pentru tratamentele oncologice personalizate, relatează Reuters.
Datele arată și o reducere cu 38% a riscului de răspândire a cancerului. Rezultatele complete urmează să fie prezentate la congresul Societății Europene de Oncologie Medicală, organizat la Madrid în perioada 23-27 octombrie.
Vaccinul împotriva cancerului, testat în combinație cu Keytruda
Tratamentul, cunoscut sub denumirea de Intismeran autogene, folosește tehnologia ARN mesager pentru a ajuta sistemul imunitar să recunoască mutațiile specifice tumorii fiecărui pacient. Acesta a fost testat împreună cu Keytruda, imunoterapia produsă de Merck, unul dintre medicamentele cu cele mai mari vânzări la nivel mondial.
Cele două componente au roluri diferite. Keytruda blochează un mecanism natural prin care celulele canceroase se protejează de atacul sistemului imunitar, în timp ce vaccinul instruiește celulele pacientului să producă copii ale unor mutații specifice tumorii, astfel încât acestea să poată fi identificate și distruse de sistemul imunitar.
Studiul oferă primele date care arată că asocierea unui vaccin construit pe baza mutațiilor individuale ale tumorii cu un medicament imunoterapeutic poate ține boala sub control.
Peste 82% dintre pacienți nu mai prezentau urme de cancer după doi ani
Analiza rezultatelor obținute în primii doi ani de la tratament arată că 82,2% dintre pacienții care au primit vaccinul împreună cu Keytruda nu mai prezentau urme de cancer. În grupul tratat exclusiv cu Keytruda, proporția a fost de 70%.
Dr. Hussein Tawbi, specialist în melanom și investigator în cadrul studiului desfășurat la Centrul împotriva Cancerului MD Anderson al Universității Texas, a subliniat semnificația statistică a rezultatelor.
„Este un lucru extrem de semnificativ din punct de vedere statistic. Nu este o chestiune de hazard”, a declarat medicul.
În cadrul studiului de fază 3 au fost testate nouă doze ale vaccinului, administrate în asociere cu Keytruda începând din a 13-a săptămână după intervenția chirurgicală de extirpare a leziunilor melanomice. Răspunsul obținut prin tratamentul combinat a fost comparat cu cel al pacienților care au primit numai Keytruda, o terapie standard pentru melanom.
Moderna și Merck pregătesc solicitarea aprobării în SUA
Cele două companii se pregătesc să solicite aprobarea tratamentului în Statele Unite și estimează că vaccinul împotriva cancerului ar putea fi lansat în 2027, a declarat directorul general al Moderna, Stephane Bancel.
Acesta a descris rezultatele drept un moment important pentru dezvoltarea tratamentelor oncologice personalizate.
„Prin această capacitate de a crea noi celule T, care sunt specifice tumorii fiecărui pacient... impactul clinic este extrem de profund și, așa cum am observat în studiul de fază 2, de foarte lungă durată”, a precizat Stephane Bancel într-un interviu.
Vaccinul Intismeran este evaluat și pentru alte tipuri de cancer, printre care cele renal, de vezică urinară și pulmonar. CEO-ul Moderna consideră că tratamentul ar putea spori eficacitatea terapiei „oriunde funcționează Keytruda”, însă amploarea beneficiilor pentru celelalte forme de cancer nu este încă stabilită.
Keytruda este autorizată în prezent pentru 19 tipuri de cancer. Stephane Bancel a mai declarat că Intismeran ar putea fi folosit și ca tratament de sine stătător în cazul cancerelor aflate în stadii incipiente.
Rezultatele studiului au influențat puternic acțiunile Moderna
Anunțul privind eficacitatea combinației terapeutice a avut efecte importante asupra pieței bursiere. În august, după ce Moderna și Merck au comunicat că studiul a avut rezultate pozitive, fără să publice datele concrete, acțiunile Moderna au crescut puternic, ajungând până miercuri la o valoare de aproape patru ori mai mare decât cea de la momentul de referință menționat în relatarea Reuters.
Situația s-a schimbat joi dimineață, după ce rezultatele studiului clinic au fost divulgate pe un site de oncologie. Acțiunile Moderna au încheiat ședința bursieră cu o scădere de peste 17%, în timp ce titlurile Merck au pierdut aproximativ 1,8%.
Înaintea reuniunii de oncologie, mai mulți analiști de pe Wall Street anticipaseră că tratamentul combinat va reduce riscul de recidivă cu 40% sau chiar mai mult.
Cu toate acestea, rezultatele au alimentat și îndoielile privind potențialul comercial al tehnologiei în cazul altor forme de cancer. Unii analiști se întreabă în ce măsură eficacitatea observată în cazul melanomului poate fi reprodusă pentru alte tumori.
Trung Huynh, analist la RBC, a explicat de ce datele ar putea tempera așteptările investitorilor.
„Observăm o reducere a optimismului privind evaluarea comercială a unor francize de miliarde de dolari în domeniul oncologiei. Aceste date ne fac însă mai puțin optimiști, întrucât tratamentul în cazul melanomului era considerat cel mai favorabil scenariu”, a declarat analistul.
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