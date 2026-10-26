Sistemul de sănătate, în criză. Alexandru Rogobete cere rectificare bugetară de urgență: „Avem nevoie de 11 miliarde de lei”

Sistemul de sănătate din România are nevoie de până la 11 miliarde de lei pentru a funcționa până la finalul anului, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Rectificarea bugetară este așteptată până la sfârșitul săptămânii viitoare.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că sistemul sanitar are nevoie de 10,5-11 miliarde de lei la rectificarea bugetară pentru a acoperi cheltuielile până la sfârșitul anului. O parte din bani ar urma să ajungă la Ministerul Sănătății pentru programele naționale și secțiile medicale critice, iar aproximativ 9 miliarde de lei ar fi destinate Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Rectificarea bugetară ar putea avea loc spre finalul săptămânii viitoare.
De câți bani are nevoie sistemul de sănătate la rectificarea bugetară
Alexandru Rogobete a explicat că necesarul total pentru sănătate se ridică la aproximativ 10,5-11 miliarde de lei. Fondurile sunt necesare pentru închiderea anului fiscal și pentru acoperirea cheltuielilor din mai multe domenii ale sistemului sanitar.
„Sistemul de sănătate are nevoie, la rectificarea bugetară, de exemplu, tot domeniul sănătății, undeva la 10,5-11 miliarde de lei. Rectificarea bugetară pentru a închide anul fiscal”, a declarat ministrul, luni seară, la TVR 1.
O parte din sumă ar urma să fie alocată Ministerului Sănătății, pentru programele naționale de sănătate și pentru domeniile considerate critice, precum unitățile de primiri urgențe (UPU), secțiile de anestezie și terapie intensivă și cele pentru nou-născuți.
Aproximativ 9 miliarde de lei ar urma să revină Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru acoperirea cheltuielilor aferente serviciilor medicale și concediilor medicale.
Cum vor fi folosiți banii alocați CNAS
Ministrul Sănătății a precizat că o parte importantă din fondurile necesare Casei Naționale de Asigurări de Sănătate este destinată programelor medicale, medicamentelor și plăților către farmacii, precum și altor servicii de sănătate.
Cealaltă parte a banilor ar urma să acopere cheltuielile cu concediile medicale.
Necesarul de finanțare trebuie acoperit prin rectificarea bugetară, în condițiile în care instituțiile din sistemul sanitar au nevoie de fonduri pentru a-și achita obligațiile până la sfârșitul anului.
Când ar putea avea loc rectificarea bugetară
Alexandru Rogobete a anunțat că discuțiile privind rectificarea bugetară sunt încă în desfășurare. Potrivit ministrului, aceasta ar putea fi programată spre finalul săptămânii viitoare.
„Pentru rectificarea bugetară încă se fac discuții. În cel mai scurt timp posibil, probabil că săptămâna viitoare, pe finalul săptămânii viitoare este programată, dacă doriți, rectificarea bugetară”, a declarat Rogobete.
Rogobete critică tăierile de la Sănătate
Ministrul a criticat abordarea prin care sunt reduse cheltuielile din domeniul sănătății fără a ține cont de particularitățile sistemului și de nevoile sale de finanțare.
Alexandru Rogobete a susținut că reducerea fondurilor destinate sănătății, în timp ce sunt alocate miliarde de lei pentru investiții care pot fi amânate, reflectă o lipsă de echilibru în stabilirea priorităților bugetare.
„Atunci când tai de la sănătate cu barda, sigur, poți să faci asta, doar că nu înțelegi sistemul, dar s-a întâmplat asta și dai câteva miliarde pentru investiții care pot aștepta, de exemplu, niște stadioane pe la Oradea, pe la Brașov. Doar dau un exemplu, nu vreau să atac pe nimeni. Asta înseamnă o lipsă de viziune și o lipsă de echilibru, de fapt. Despre asta vorbeam”, a completat ministrul Sănătății.