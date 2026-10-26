Sistemul de sănătate, în criză. Alexandru Rogobete cere rectificare bugetară de urgență: „Avem nevoie de 11 miliarde de lei”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 oct. 2026, 21:23

Sistemul de sănătate din România are nevoie de până la 11 miliarde de lei pentru a funcționa până la finalul anului, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Rectificarea bugetară este așteptată până la sfârșitul săptămânii viitoare.

Distribuie articolul