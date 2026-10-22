Cum bei ceaiul poate influența beneficiile pentru inimă? Ce arată un nou studiu
Ceai/ Colaj foto
Frecvența consumului, tipul de ceai și temperatura la care este băut pot influența asocierea dintre această băutură și riscul de boli cardiovasculare. Un studiu realizat pe aproape 486.000 de adulți din China arată că persoanele care beau ceai în mod regulat au un risc mai mic de boli vasculare, în timp ce consumul băuturii la temperaturi extrem de ridicate a fost asociat cu un risc mai mare.
Ceaiul este de mult timp asociat cu beneficii pentru sănătate, inclusiv cu un risc mai redus de boli de inimă, accident vascular cerebral și demență. Însă nu doar frecvența consumului ar putea conta, ci și modul în care este preparată și băută această băutură, potrivit unui articol publicat de CNN.
Cercetarea, publicată în revista "Journal of Internal Medicine" sub titlul „Habitual tea consumption is associated with lower cardiovascular disease risk”, a analizat datele a 485.934 de adulți din China, cu vârste cuprinse între 30 și 79 de ani.
Participanții au raportat obiceiurile lor de consum, inclusiv frecvența cu care beau ceai, tipul preferat, concentrația infuziei și temperatura la care obișnuiesc să consume băutura.
Pe parcursul unei perioade medii de monitorizare de aproximativ nouă ani, cercetătorii au înregistrat 14.863 de cazuri de boli cardiovasculare și vasculare, printre care afecțiuni cardiace, boli cerebrovasculare, boli cardiace pulmonare și boală arterială periferică, caracterizată prin îngustarea arterelor care transportă sângele către membre.
Ceaiul băut regulat, asociat cu un risc cardiovascular mai mic
Potrivit rezultatelor studiului, persoanele care au declarat că beau ceai cel puțin trei zile pe săptămână au avut un risc cu aproximativ 11% mai mic de a dezvolta bolile vasculare analizate, comparativ cu cele care consumau ceai mai rar. Asocierea a fost observată după ce cercetătorii au luat în calcul mai mulți factori, printre care vârsta, fumatul, activitatea fizică, greutatea corporală și existența unor afecțiuni medicale.
Riscul cardiovascular cel mai redus a fost observat în rândul persoanelor care nu fumau, consumau în mod obișnuit ceai și aveau un nivel ridicat de activitate fizică.
Cercetătorii au constatat, de asemenea, că ceaiul preparat la o concentrație moderată a fost asociat cu un risc mai mic de boli vasculare. În privința sortimentelor, ceaiul negru a prezentat asocieri mai constante cu un risc redus pentru mai multe tipuri de boli cardiovasculare decât ceaiul verde. Cu toate acestea, rezultatele nu demonstrează că băutul ceaiului previne în mod direct aceste afecțiuni, ci indică asocieri statistice între obiceiurile de consum și riscul cardiovascular.
De ce ar trebui să eviți ceaiul băut foarte fierbinte?
Unul dintre rezultatele importante ale studiului se referă la temperatura băuturii. Persoanele care au declarat că beau ceai la o temperatură extrem de ridicată, descrisă drept „fierbinte până la a arde”, au avut un risc de boli vasculare cu 16% mai mare decât cele care nu consumau în mod regulat ceai. În schimb, consumul de ceai la temperatura camerei sau cald, dar nu atât de fierbinte încât să provoace arsuri, a fost asociat cu un risc semnificativ mai mic decât în cazul persoanelor care nu beau ceai în mod regulat.
Există însă o limitare importantă: temperatura nu a fost măsurată obiectiv de cercetători, ci a fost raportată de participanți. Ceea ce o persoană consideră extrem de fierbinte poate fi diferit de percepția alteia. De asemenea, persoanele care preferă ceaiul foarte fierbinte ar putea avea și alte obiceiuri alimentare sau de stil de viață care influențează riscul cardiovascular și pe care cercetătorii nu le-au putut evalua complet.
Medicul Leana Wen, expertă în sănătate pentru CNN și profesor asociat la Universitatea George Washington, recomandă evitarea băuturilor suficient de fierbinți încât să provoace arsuri la nivelul gurii sau gâtului.
Consumul repetat de băuturi foarte fierbinți a fost asociat și cu un risc crescut de cancer esofagian. Prin urmare, este recomandat ca ceaiul să fie lăsat să se răcească suficient pentru a putea fi băut confortabil.
Ce beneficii au ceaiul verde și ceaiul negru pentru inimă?
Atât ceaiul verde, cât și cel negru provin din aceeași plantă, Camellia sinensis. Diferențele dintre ele apar în principal în urma procesării frunzelor, care determină și compoziția diferită a polifenolilor.
Ceaiul conține polifenoli, inclusiv flavonoide, compuși naturali cu proprietăți antioxidante și antiinflamatorii. Potrivit medicului Leana Wen, aceste substanțe ar putea contribui la protejarea celulelor care căptușesc vasele de sânge și la îmbunătățirea capacității arterelor de a se relaxa și dilata. Aceste efecte ar putea contribui la scăderea tensiunii arteriale și la reducerea solicitării inimii. Unele studii au identificat îmbunătățiri moderate ale tensiunii arteriale, ale nivelului colesterolului și ale altor indicatori ai sănătății cardiovasculare în rândul consumatorilor de ceai. În plus, alegerea ceaiului neîndulcit în locul băuturilor carbogazoase, al băuturilor din fructe cu zahăr adăugat sau al altor produse îndulcite poate reduce aportul de zahăr. Acest lucru poate sprijini controlul greutății și sănătatea metabolică, contribuind la reducerea riscului cardiovascular.
Deși studiul a identificat asocieri mai constante între consumul de ceai negru și un risc cardiovascular redus, ceaiul verde a prezentat, la rândul său, asocieri favorabile. Leana Wen nu recomandă schimbarea sortimentului preferat doar pe baza acestor rezultate. Ambele tipuri pot face parte dintr-o alimentație sănătoasă pentru inimă, mai ales dacă sunt consumate fără zahăr adăugat.
Câte cești de ceai ar trebui să bei pe zi?
În rândul participanților care consumau ceai cel puțin o dată pe săptămână, cel mai mic risc estimat de boli vasculare a fost observat la un consum de aproximativ șase până la opt cești pe zi.
La niveluri foarte ridicate de consum, care depășeau acest interval, riscul estimat a început să crească din nou. Totuși, cercetătorii nu recomandă ca toată lumea să consume între șase și opt cești de ceai pe zi. Studiul nu a utilizat o dimensiune standardizată a ceștii, iar cantitățile consumate au fost raportate de participanți. Autorii au avertizat că rezultatele nu trebuie interpretate ca o recomandare privind cantitatea optimă de ceai.
Potrivit recomandărilor prezentate de CNN pe baza studiilor menționate și a discuției cu medicul Lena Wen, persoanele însărcinate sunt sfătuite să limiteze consumul de cofeină la 200 de miligrame pe zi, iar copiii ar trebui să evite băuturile care conțin cofeină.
Recomandările medicului pentru cei care beau ceai
Pentru persoanele care consumă deja ceai sau vor să îl includă în alimentație, Leana Wen recomandă alegerea sortimentului preferat, fără zahăr adăugat, și evitarea băuturilor suficient de fierbinți încât să provoace arsuri. De asemenea, este importantă monitorizarea cantității totale de cofeină consumate zilnic.
Persoanele care nu beau ceai nu trebuie să înceapă să îl consume doar pentru a-și proteja inima. Există mai multe măsuri susținute de dovezi științifice pentru reducerea riscului cardiovascular: activitatea fizică regulată, evitarea fumatului, menținerea tensiunii arteriale și a colesterolului în limite sănătoase și adoptarea unei alimentații echilibrate.
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