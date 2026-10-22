Cum bei ceaiul poate influența beneficiile pentru inimă? Ce arată un nou studiu

Publicat 22 oct. 2026, 08:24 Actualizat 22 oct. 2026, 08:38

Frecvența consumului, tipul de ceai și temperatura la care este băut pot influența asocierea dintre această băutură și riscul de boli cardiovasculare. Un studiu realizat pe aproape 486.000 de adulți din China arată că persoanele care beau ceai în mod regulat au un risc mai mic de boli vasculare, în timp ce consumul băuturii la temperaturi extrem de ridicate a fost asociat cu un risc mai mare.

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