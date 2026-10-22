Greșelile care ne pot afecta dinții fără să ne dăm seama. Sfaturile unui medic stomatolog

Publicat 22 oct. 2026, 21:27 Actualizat 22 oct. 2026, 21:37

Cariile, sângerarea gingiilor, sensibilitatea dentară și pierderea dinților se numără printre problemele frecvente întâlnite în cabinetele stomatologice. De multe ori, pacienții ajung la medic abia atunci când apare durerea, deși afecțiunile pot evolua în tăcere luni sau chiar ani. Într-un interviu despre sănătatea orală, prevenție și îngrijirea dinților la copii și adulți, medicul stomatolog - Hazem Abbas explică de ce controalele periodice sunt esențiale, ce greșeli trebuie evitate în igiena zilnică și cum poate fi depășită teama de dentist.

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