Greșelile care ne pot afecta dinții fără să ne dăm seama. Sfaturile unui medic stomatolog

Cariile, sângerarea gingiilor, sensibilitatea dentară și pierderea dinților se numără printre problemele frecvente întâlnite în cabinetele stomatologice. De multe ori, pacienții ajung la medic abia atunci când apare durerea, deși afecțiunile pot evolua în tăcere luni sau chiar ani. Într-un interviu despre sănătatea orală, prevenție și îngrijirea dinților la copii și adulți, medicul stomatolog - Hazem Abbas explică de ce controalele periodice sunt esențiale, ce greșeli trebuie evitate în igiena zilnică și cum poate fi depășită teama de dentist.
Problemele dentare care îi aduc cel mai des pe pacienți la medic
1. Care sunt cele mai frecvente probleme dentare cu care se prezintă pacienții la cabinet?
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Cele mai frecvente probleme sunt absența mai multor dinți, cariile dentare, inflamațiile gingivale, tartrul, sensibilitatea dentară și problemele de poziție a dinților sau de mușcătură. Din păcate, mulți pacienți ajung la medic abia atunci când apare durerea, deși afecțiunea poate să fi evoluat o perioadă lungă fără simptome. Observăm și pacienți care au uzură dentară provocată de bruxism, adică scrâșnirea dinților, sau probleme parodontale care pot afecta stabilitatea dinților si care pot duce la pierderea acestora. Mesajul meu este simplu: nu trebuie să așteptăm să ne doară dinții pentru a merge la dentist. Un control efectuat la timp poate preveni tratamente complexe și poate păstra dinții naturali cât mai mult timp prin conservarea țesuturilor pe termen lung.
— a declarat dr. Dr. Hazem Abbas.
2. Cât de des ar trebui să mergem la un control stomatologic, chiar dacă nu avem dureri?
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Recomandarea generală este un control stomatologic la fiecare șase luni, însă frecvența trebuie individualizată în funcție de riscul fiecărui pacient.
Persoanele cu carii frecvente, afecțiuni gingivale, lucrări dentare complexe sau tratamente ortodontice pot avea nevoie de controale mai dese. În schimb, intervalul poate fi adaptat pentru pacienții cu un risc scăzut.
Este important să înțelegem că absența durerii nu înseamnă neapărat absența unei probleme. Cariile incipiente și unele afecțiuni gingivale pot evolua fără simptome evidente si duce spre afecțiuni iremediabile cum ar fi boala parodontală ce duce la pierderea dinților.
Prevenția este, de cele mai multe ori, mai simplă, mai confortabilă și mai puțin costisitoare decât tratarea unei probleme avansate pentru ca trecerea de la tratarea unei carii de 300 RON la inserarea unul implant de 5000 RON este foarte rapidă.
— a transmis Dr. Hazem Abbas
3. Care sunt primele semne că avem o problemă dentară și nu ar trebui să o ignorăm?
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Printre semnele de alarmă se numără sensibilitatea la rece, cald sau dulce, durerea la masticație, sângerarea gingiilor, respirația urât mirositoare persistentă, modificarea culorii unui dinte și umflarea gingiei.
De asemenea, dacă observăm că un dinte se mișcă, că gingiile se retrag sau că apare o modificare a mușcăturii, trebuie să solicităm un consult. O durere care dispare nu înseamnă întotdeauna că problema s-a rezolvat iar uneori, afecțiunea continuă să evolueze chiar dacă simptomele se reduc. Retracțiile gingivale si osoase sunt lente si pot trece neobservate până când ajunge să fie prea târziu.
— a afirmat Dr. Hazem Abbas
4. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le facem în igiena orală?
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Una dintre cele mai frecvente greșeli este periajul prea rapid sau incorect. Mulți oameni se spală pe dinți mai puțin de două minute, omit zonele din spate sau nu curăță suficient zona de la marginea gingiei.
O altă greșeală este folosirea exclusivă a periuței, fără curățarea spațiilor interdentare cu ață dentară sau periuțe interdentare, în funcție de necesități. Mai întâlnim periajul prea agresiv, amânarea schimbării periuței și folosirea unor produse de albire fără recomandare profesională.
Recomand periajul de două ori pe zi, timp de aproximativ două minute, cu pastă de dinți cu fluor, completat de igiena interdentară. După periaj, este preferabil să scuipăm excesul de pastă fără să clătim abundent cu apă, pentru a nu îndepărta imediat fluorul.
— susține Dr. Hazem Abbas.
5. Ce rol are alimentația în apariția cariilor și a bolilor gingivale?
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Alimentația are un rol foarte important, în special în apariția cariilor. Bacteriile din placa dentară folosesc zaharurile din alimente și băuturi pentru a produce acizi care atacă smalțul dentar.
Nu contează doar cantitatea de zahăr, ci și frecvența consumului. Dacă bem băuturi îndulcite sau gustăm dulciuri pe parcursul întregii zile, dinții sunt expuși repetat atacurilor acide.
Și băuturile acide, inclusiv unele sucuri naturale, pot contribui la eroziunea smalțului.
Pentru sănătatea gingiilor contează o alimentație echilibrată, cu aport adecvat de vitamine, minerale și proteine. Totuși, alimentația nu înlocuiește igiena orală și tratamentul profesional atunci când acestea sunt necesare.
Un obicei util este să limităm gustările dulci dintre mese și să alegem mai des apă în locul băuturilor îndulcite.
— a completat Dr. Hazem Abbas.
6. La ce vârstă ar trebui să ajungă un copil pentru prima dată la medicul stomatolog?
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Prima vizită este recomandată la apariția primului dinte, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de un an.
Scopul nu este neapărat efectuarea unui tratament, ci prevenția. Verificăm dezvoltarea dinților, sănătatea gingiilor, obiceiurile alimentare și tehnicile de igienă, iar părinții primesc recomandări adaptate vârstei copilului.
Este important ca prima vizită să aibă loc înainte de apariția durerii. Astfel, copilul se familiarizează treptat cu mediul stomatologic și poate dezvolta o relație de încredere si prietenie cu medicul.
În plus, putem identifica precoce factori de risc pentru carii și eventuale probleme de dezvoltare dentară, facială și posturală.
— mărturisește Dr. Hazem Abbas.
7. Când apar primii dinți de lapte și cum trebuie îngrijiți încă de la început?
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Primii dinți de lapte apar, de regulă, în jurul vârstei de șase luni, deși există variații normale de la un copil la altul. În total, dentiția temporară cuprinde 20 de dinți. Igiena trebuie începută de la apariția primului dinte, folosind o periuță moale, potrivită vârstei, și o cantitate foarte mică de pastă de dinți cu fluor, adaptată recomandărilor pediatrice.
Până la vârsta de trei ani se folosește, în general, o cantitate cât un bob de orez, iar între trei și șase ani, o cantitate cât un bob de mazăre, sub supravegherea unui adult.
Este important să evităm adormirea copilului cu biberonul cu lapte sau băuturi îndulcite și să limităm expunerea frecventă la zaharuri.
Dinții de lapte trebuie îngrijiți chiar dacă sunt temporari. Ei contribuie la masticație, vorbire, dezvoltarea copilului și menținerea spațiului necesar dinților permanenți. În unele cazuri putem interveni ortodontic încă de la vârste fragede pentru ghidarea dinților pe arcadă pentru ca mai târziu poate fi deja mai greu de rezolvat.
— a zis Dr. Hazem Abbas.
8. Care sunt cele mai frecvente probleme dentare întâlnite la copii?
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Cele mai frecvente sunt cariile dentare, în special cele apărute pe fondul consumului frecvent de zahăr și al unei igiene insuficiente. Întâlnim și inflamații gingivale, traumatisme dentare, obiceiuri precum suptul prelungit al degetului și diferite anomalii de poziție a dinților sau de dezvoltare a maxilarelor, înghesuiri, erupții dentare anormale, dinți lipsă sau din contră, în supranumerar.
Din perspectiva ortodonției, este esențial să observăm nu doar cum sunt aliniați dinții, ci și cum cresc maxilarele, cum se realizează mușcătura și dacă există semne de respirație orală sau alte disfuncții.
Unele probleme pot fi identificate încă din dentiția de lapte sau în perioada dentiției mixte. Evaluarea timpurie nu înseamnă că orice copil are nevoie de aparat dentar, ci că putem stabili dacă este necesară monitorizarea sau intervenția.
În anumite situații, tratamentul ortodontic interceptiv poate ghida dezvoltarea dento-facială și poate reduce complexitatea problemelor ulterioare.
— anunță Dr. Hazem Abbas.
9. Cât de des ar trebui duși copiii la control stomatologic?
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În general, copiii ar trebui evaluați periodic, adesea la fiecare șase luni, dar intervalul se stabilește în funcție de riscul de carie, igiena orală, dezvoltarea dentară și recomandarea medicului.
Copiii cu risc crescut de carii pot avea nevoie de controale mai frecvente. Vizitele regulate permit identificarea leziunilor în stadii incipiente, aplicarea măsurilor preventive și urmărirea dezvoltării dentare.
Pentru copii, controalele stomatologice și evaluările ortodontice au obiective diferite, dar complementare. Medicul stomatolog urmărește sănătatea dinților și a gingiilor, iar ortodontul evaluează alinierea dinților, mușcătura și dezvoltarea maxilarelor.
Este important ca părinții să nu aștepte schimbarea tuturor dinților de lapte pentru prima evaluare ortodontică.
— a declarat Dr. Hazem Abbas.
10. De la ce vârstă ar trebui copiii să se spele singuri pe dinți și până când au nevoie de ajutorul părinților?
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„Copiii pot începe să participe la periaj de la vârste mici, dar participarea nu înseamnă că pot curăța eficient toți dinții.
Părinții ar trebui să îi ajute și să verifice periajul cel puțin până în jurul vârstei de șapte-opt ani, uneori chiar mai mult, în funcție de dexteritatea și capacitatea copilului.
Este important să transformăm periajul într-o rutină plăcută, nu într-o obligație asociată cu ceartă sau presiune. Putem folosi cântece, cronometre sau periuțe atractive pentru copii.”
Copilul învață treptat să devină independent, dar responsabilitatea adultului este să se asigure că igiena este realizată corect.”
— a spus Dr. Hazem Abbas.
11. Sângerarea gingiilor în timpul periajului este normală sau indică o problemă?
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Sângerarea gingiilor nu trebuie considerată normală, chiar dacă este frecventă. De cele mai multe ori, aceasta indică inflamație gingivală, adesea provocată de acumularea plăcii bacteriene si tartru.
Uneori, sângerarea poate fi favorizată de periajul prea agresiv sau de folosirea incorectă a instrumentelor interdentare, dar nu ar trebui ignorată dacă persistă. Un lucru important este că persoanele cu gingii inflamate tind uneori să evite periajul în zona respectivă, ceea ce agravează acumularea plăcii și inflamația. Soluția nu este să renunțăm la igienă, ci să o realizăm corect și să solicităm un consult pentru identificarea cauzei. În funcție de situație, poate fi necesară igienizarea profesională și tratarea bolii gingivale.
— susține Dr. Hazem Abbas.
12. Ce legătură există între sănătatea orală și starea generală de sănătate?
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Sănătatea orală face parte din sănătatea generală. Bolile dentare și gingivale netratate pot provoca durere, infecții, dificultăți de masticație și afectarea calității vieții.
Există, de asemenea, asocieri între boala parodontală și anumite afecțiuni sistemice, inclusiv diabetul și bolile cardiovasculare. Aceste relații sunt complexe și nu înseamnă că o problemă gingivală provoacă automat o boală cardiovasculară, însă subliniază importanța prevenirii și tratării inflamației orale. Diabetul, la rândul său, poate crește riscul de afecțiuni parodontale, iar controlul glicemic și sănătatea gingiilor se pot influența reciproc.
De aceea, consultațiile stomatologice regulate sunt importante nu doar pentru aspectul zâmbetului, ci și pentru sănătatea și confortul general al pacientului.
— anunță Dr. Hazem Abbas.
13. Stresul poate provoca bruxism, adică scrâșnirea dinților? Cum poate fi tratată această problemă?
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Da, stresul și anxietatea pot contribui la bruxism, deși acesta are cauze multiple. Bruxismul poate apărea în timpul somnului sau în stare de veghe și se poate manifesta prin încleștarea maxilarelor, scrâșnirea dinților, dureri musculare, cefalee sau uzură dentară.
Tratamentul depinde de cauza și de severitatea problemei. În primul rând, evaluăm dacă există leziuni dentare, dureri musculare sau afectarea articulației temporo-mandibulare.
În anumite cazuri, medicul poate recomanda o gutieră personalizată pentru protejarea dinților. Aceasta nu elimină neapărat cauza bruxismului, dar poate limita consecințele asupra dinților. Pot fi utile și gestionarea stresului, îmbunătățirea somnului și identificarea unor factori agravanți. Este important să nu tratăm doar efectele vizibile, ci să evaluăm pacientul în ansamblu și să stabilim un plan individualizat.
— a zis Dr. Hazem Abbas.
14. De unde apare frica de dentist și cât de des o întâlniți în cabinet?
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Frica de dentist poate avea mai multe cauze: experiențe neplăcute din copilărie, teama de durere, zgomotul instrumentelor, senzația de pierdere a controlului sau rușinea legată de starea dinților.
Este o problemă frecventă și nu trebuie minimalizată. Uneori, pacienții amână consultația ani de zile, iar problemele se agravează. Când ajung în cabinet, au nevoie de tratamente mai complexe, ceea ce le poate amplifica teama. Considerăm că experiența pacientului este o parte importantă a actului medical. Comunicarea, răbdarea, explicarea etapelor tratamentului și adaptarea ritmului la nevoile fiecăruia pot face o diferență majoră. Obiectivul este ca pacientul să se simtă ascultat, respectat și în siguranță, nu judecat pentru că a amânat vizita.
— povestește Dr. Hazem Abbas.
15. Cum poate fi ajutat un pacient care amână tratamentele din cauza anxietății?
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Primul pas este să îi oferim pacientului posibilitatea de a vorbi deschis despre fricile sale, fără presiunea de a începe imediat tratamentul.
Putem începe cu o consultație simplă, în care discutăm problema, facem evaluarea necesară și explicăm opțiunile terapeutice. Pacientul trebuie să știe ce urmează, ce poate simți și ce alternative există pentru controlul durerii și al anxietății.
De asemenea, putem stabili un semnal prin care pacientul să ceară o pauză în orice moment. Această abordare îi redă sentimentul de control.
În funcție de nevoi, se pot utiliza anestezia locală și alte metode de reducere a anxietății, iar pentru cazurile severe se poate lua în considerare sedarea, atunci când este indicată și disponibilă în condiții medicale adecvate.
Cel mai important este să construim încrederea pas cu pas. Un pacient care se simte în siguranță astăzi are șanse mai mari să revină la controale regulate mâine.
— a declarat Dr. Hazem Abbas - medic specialist în Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială, medic primar și doctor în științe medicale, pentru Realitatea.net. Dinții sănătoși nu depind doar de tratamentele realizate în cabinet, ci și de obiceiurile zilnice, alimentație și controalele periodice. Cariile, inflamațiile gingivale și problemele de mușcătură pot fi identificate mai ușor atunci când sunt evaluate la timp. Pentru copii, primele vizite la stomatolog și formarea unei rutine corecte de igienă sunt esențiale. Pentru adulți, prevenția, recunoașterea simptomelor și tratarea problemelor înainte de agravare pot contribui la păstrarea dinților naturali pentru mai mult timp.