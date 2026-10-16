Realitatea.NET
Sanatate· 1 min citire

Peste 350.000 de doze de vaccin antigripal ajung în farmaciile din România săptămâna viitoare. Anunțul Ministerului Sănătății

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris deGabriela Bucătaru
Publicat16 oct. 2026, 18:42
Actualizat16 oct. 2026, 18:44

Ministerul Sănătății anunță că a doua etapă de distribuire a vaccinului antigripal injectabil va începe săptămâna viitoare, urmând să fie livrate la nivel național peste 350.000 de doze.

Ministerul Sănătății anunță noi livrări de vaccin antigripal

Cantitățile de vaccinuri injectabile (Vaxigrip și Influvac), livrate în septembrie, au fost consumate în cea mai mare parte. În prezent, mai există stocuri limitate în unele farmacii din țară, însumând aproximativ 45.000 de doze din ambele produse, conform raportărilor de ieri (joi - n.r.). Menționăm că farmaciile se aprovizionează direct de la furnizori, urmând circuitul obișnuit al oricărui medicament. Pentru a asigura continuitatea campaniei de imunizare, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) a derulat toate procedurile necesare împreună cu cei trei producători. Astfel, a doua tranșă de livrări va începe în cursul săptămânii viitoare, când vor fi distribuite la nivelul întregii țări peste 350.000 de doze dintr-unul dintre vaccinurile injectabile, urmate de alte 250.000 de doze din celălalt produs, ce vor deveni disponibile până la finalul lunii octombrie

— a transmis Ministerul Sănătății.

Peste 600.000 de doze de vaccin antigripal, disponibile până la finalul lunii octombrie

Conform informațiilor furnizate de ANMDMR, pentru sezonul 2026-2027, în România sunt autorizate și prezente pe piață patru vaccinuri destinate prevenirii gripei sezoniere. Primele cantități din toate aceste produse au fost distribuite la nivel național în a doua jumătate a lunii septembrie.

În prezent, vaccinul cu administrare intranazală destinat copiilor și adolescenților (Fluenz), precum și vaccinul destinat imunizării persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani (Efluelda), sunt disponibile în stocuri suficiente atât în farmacii, cât și la distribuitorii de medicamente.

România a primit mai multe vaccinuri decât în sezonul precedent

Vaccinurile sunt medicamente cu cerințe speciale de producție și control al calității, iar alocările pe țări se stabilesc în avans. Pentru actualul sezon, României i-au fost alocate cantități superioare celor utilizate anul trecut, garantând astfel posibilitatea de vaccinare pentru toți cei care doresc să se protejeze.

Potrivit raportărilor centralizate, până la data de 11 octombrie s-au vaccinat deja 256.000 de persoane.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe