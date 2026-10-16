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Sanatate· 1 min citire
Peste 350.000 de doze de vaccin antigripal ajung în farmaciile din România săptămâna viitoare. Anunțul Ministerului Sănătății
FOTO: Arhivă
Publicat16 oct. 2026, 18:42
Actualizat16 oct. 2026, 18:44
Ministerul Sănătății anunță că a doua etapă de distribuire a vaccinului antigripal injectabil va începe săptămâna viitoare, urmând să fie livrate la nivel național peste 350.000 de doze.
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