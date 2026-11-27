Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 27 nov. 2026, 17:43

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat vineri că sunt în desfășurare lucrări pentru remedierea problemelor tehnice care afectează sistemul informatic al cardului național de sănătate (CEAS). Intervențiile au ca scop restabilirea funcționării sistemului în condiții de stabilitate și siguranță. Până la soluționarea disfuncționalităților, rămân în vigoare măsurile menite să asigure continuitatea acordării și decontării serviciilor medicale, potrivit reglementărilor legale.

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