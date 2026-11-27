Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat vineri că sunt în desfășurare lucrări pentru remedierea problemelor tehnice care afectează sistemul informatic al cardului național de sănătate (CEAS). Intervențiile au ca scop restabilirea funcționării sistemului în condiții de stabilitate și siguranță. Până la soluționarea disfuncționalităților, rămân în vigoare măsurile menite să asigure continuitatea acordării și decontării serviciilor medicale, potrivit reglementărilor legale.
Ce se întâmplă cu accesul pacienților la serviciile medicale
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) desfășoară acțiuni tehnice pentru remedierea problemelor care afectează componenta informatică a cardului național de sănătate (CEAS). Intervențiile vizează restabilirea funcționării sistemului în condiții de stabilitate și siguranță, dar și adaptarea acestuia pentru utilizarea funcționalității de card de sănătate a cărții electronice de identitate (CEI).
Potrivit instituției, furnizorii de aplicații informatice terțe vor fi informați de casele de asigurări de sănătate cu privire la publicarea kitului SDK (trusă de dezvoltare software) de către CNAS. Acesta va permite implementarea noilor specificații tehnice într-un timp cât mai scurt.
CNAS lucrează la compatibilizarea sistemului cu noua carte electronică de identitate
Reprezentanții instituției precizează că remedierea problemelor tehnice reprezintă o prioritate, astfel încât serviciile medicale să poată fi validate prin semnarea cu ajutorul cardului național de sănătate sau al cărții electronice de identitate.
Totodată, CNAS subliniază că problemele de natură tehnică nu afectează accesul pacienților la serviciile medicale de care au nevoie.
Potrivit CNAS, dificultăţile de natură tehnică nu constituie un impediment în accesul asiguraţilor la serviciile medicale de care au nevoie.”
Instituția a precizat că va informa publicul cu privire la evoluția situației și la momentul în care sistemul va reveni la parametri normali de funcționare.
Platforma informatică a asigurărilor de sănătate, afectată de o întrerupere programată
Problemele actuale vin după ce CNAS a anunțat, joi, o întrerupere programată a Platformei Informatice a Asigurărilor Sociale de Sănătate (PIAS). Potrivit instituției, sistemul urma să fie indisponibil în intervalul 26 noiembrie 2026, ora 21:00 – 27 noiembrie 2026, ora 03:00.
Întreruperea a fost necesară pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță, menite să optimizeze funcționarea platformei.