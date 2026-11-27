O femeie de 29 de ani este acuzată că a profitat de vulnerabilitatea unei bătrâne de 87 de ani, pe care ar fi reușit să o aducă în punctul în care îi acorda deplină încredere, pentru a-i folosi banii din contul bancar. Tânăra ar fi cheltuit aproximativ 110.000 de lei pe cumpărături online, bunurile fiind destinate unui studio de videochat unde aceasta și-ar fi desfășurat activitatea.
Potrivit anchetatorilor, femeia s-ar fi apropiat treptat de victimă, mergând frecvent la locuința acesteia și comportându-se ca și cum ar avea grijă de ea. Astfel, ar fi câștigat încrederea bătrânei, în vârstă de 87 de ani, și ar fi aflat că aceasta deține bani într-un cont bancar.
Ulterior, profitând de relația de încredere creată, tânăra ar fi instalat aplicația de internet banking pe un telefon mobil la care avea acces și ar fi înrolat cardul victimei într-un portofel virtual. Din acel moment, ar fi putut efectua operațiuni financiare fără ca bătrâna să dețină controlul asupra acestora.
Mai mult, înainte de a pune în aplicare presupusa fraudă, femeia ar fi internat-o pe victimă la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, potrivit informațiilor neoficiale din anchetă.
110.000 de lei, cheltuiți pentru un studio de videochat
În luna august 2026, folosindu-se de accesul la serviciile bancare ale bătrânei, femeia ar fi plasat mai multe comenzi online, în valoare totală de aproximativ 110.000 de lei. Produsele achiziționate ar fi fost destinate unui studio de videochat în care suspecta și-ar fi desfășurat activitatea.
Cazul a intrat în atenția polițiștilor de la Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
Percheziții în București. Suspecta, reținută
Joi, 26 noiembrie, polițiștii, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au efectuat trei percheziții domiciliare în Capitală.
Femeia, în vârstă de 29 de ani, a fost depistată și dusă la audieri în baza unui mandat de aducere. La finalul procedurilor, aceasta a fost reținută pentru 24 de ore.
Astăzi, 27 noiembrie, urmează să fie prezentată procurorilor, care vor decide măsurile legale ce se impun.
Cercetările sunt continuate pentru acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
Polițiștii atrag atenția asupra riscurilor la care sunt expuse persoanele vârstnice și recomandă cetățenilor să nu permită altor persoane să instaleze sau să controleze aplicațiile bancare, să nu divulge codurile de autentificare și să verifice periodic tranzacțiile efectuate din conturile proprii.