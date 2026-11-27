Publicat 27 nov. 2026, 10:03 Actualizat 27 nov. 2026, 10:12

O femeie de 29 de ani este acuzată că a profitat de vulnerabilitatea unei bătrâne de 87 de ani, pe care ar fi reușit să o aducă în punctul în care îi acorda deplină încredere, pentru a-i folosi banii din contul bancar. Tânăra ar fi cheltuit aproximativ 110.000 de lei pe cumpărături online, bunurile fiind destinate unui studio de videochat unde aceasta și-ar fi desfășurat activitatea.

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