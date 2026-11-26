Din moment moment, frații Cămătaru și rudele lor, fii și gineri, află dacă vor fi arestați pentru 30 de zile dosarul de șantaj și camătă, proxenetism și trafic de persoane. Între timp, ies la iveală stenograme șocante în mega-dosarul cu cămătari și maneliști! În referat apar mesaje în care Florin Salam ar fi fost amenințat că va fi băgat într-un portbagaj dacă nu execută ordinele. De cealaltă parte, o altă victima din dosar, Tzancă Uraganu, a ieșit să-i apere pe Nuțu și Sile Cămătaru, despre care spune că îi sunt „ca o familie” și că nu l-au șantajat sau forțat să facă ceva vreodată.
Interlopii sunt acuzați că au exploatat maneliști
Potrivit anchetatorilor, gruparea interlopă recurgea adesea la intimidare și amenințări în rândul artiștilor pentru a-i constrânge să cânte la evenimente sau pe sumele impuse de clan.
„Spune-i că dacă la mine vine la 8, n-o să îi dau niciun ban și într-una din astea o să-l bag în portbagaj și n-o să-l mai las să cânte.(...) Dacă cânți, tot vii! Tu să cânți... așa, că vreau eu!”
Nu doar Florin Salam ar fi fost amenințat și șantajat. Potrivit procurorilor, în perioada 11 martie – 10 august 2026, Nuțu Cămătaru și Vladimir-Florin Șpac ar fi încercat să îl determine pe artistul Luis Gabriel să nu cânte la un festival, pentru a nu face concurență cluburilor controlate de grupare în aceeași stațiune.
„Vrei să-ți fac când ești pe datele alea acolo, când sunt afișate, vrei să te chem la mine, să te țin, să nu mai cânți nicăieri în seara aia? Să-ți fac cum i-am făcut lui Fane Spoitoru? Sunteți bulangii, mă?”
Florin Salam a fost audiat după ce ar fi fost terorizat de clanul Cămătaru. La declarații a fost și interpretul Luis Gabriel.
Cu toate acestea, o altă victimă implicată în dosar, Tzancă Uraganul respinge acuzațiile aduse grupării și spune că aceștia îi sunt ca o familie și că nu a fost niciodată șantajat sau obligat să cânte.
Printre victime sunt Florin Salam și Luis Gabriel
Sursele spun că niciunul dintre cei 9 indivizi reținuți nu au dat declarații în fața anchetatorilor. Toți sunt cercetați pentru grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.
Suspecții au fost vizați de percheziții în București și în alte șase județe. Anchetatorii au ridicat bani în lei și valută în valoare totală de aproximativ 420 de mii de euro, cât și trei arme neletale. De asemenea, au pus sechestru pe trei autoturisme de lux.
De asemenea, procurorii susțin că membrii rețelei racolau tinere prin metoda Lover Boy și le trimiteau în Germania sau Elveția, unde erau exploatate sexual.