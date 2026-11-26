Publicat 26 nov. 2026, 16:35 Actualizat 26 nov. 2026, 16:37 Sursă Realitatea PLUS

Din moment moment, frații Cămătaru și rudele lor, fii și gineri, află dacă vor fi arestați pentru 30 de zile dosarul de șantaj și camătă, proxenetism și trafic de persoane. Între timp, ies la iveală stenograme șocante în mega-dosarul cu cămătari și maneliști! În referat apar mesaje în care Florin Salam ar fi fost amenințat că va fi băgat într-un portbagaj dacă nu execută ordinele. De cealaltă parte, o altă victima din dosar, Tzancă Uraganu, a ieșit să-i apere pe Nuțu și Sile Cămătaru, despre care spune că îi sunt „ca o familie” și că nu l-au șantajat sau forțat să facă ceva vreodată.

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