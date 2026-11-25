Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 nov. 2026, 11:55

Un agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar penal care vizează infracțiuni de camătă, abuz în serviciu și fals. Ancheta îi are în vizor pe doi agenți de poliție gorjeni și alte două persoane din anturajul acestora.

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