Un agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar penal care vizează infracțiuni de camătă, abuz în serviciu și fals. Ancheta îi are în vizor pe doi agenți de poliție gorjeni și alte două persoane din anturajul acestora.
Informația a fost confirmată miercuri, 25 noiembrie, de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu, care a precizat că măsura preventivă a fost dispusă prin ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu din 24 noiembrie 2026.
Doi polițiști din Gorj, acuzați că împrumutau bani colegilor cu dobândă
Potrivit informațiilor comunicate de IPJ Gorj, în cursul anului 2026, cei doi agenți de poliție ar fi oferit sume de bani unor colegi, solicitând în schimb dobânzi. Activitățile s-ar fi desfășurat în mod repetat, iar anchetatorii verifică posibila implicare a celor doi în infracțiuni de camătă, abuz în serviciu și fals.
Dosarul penal a fost deschis la începutul anului 2026, după ce polițiștii din cadrul Compartimentului Control Intern al IPJ Gorj s-au sesizat din oficiu. Ulterior, cauza a fost preluată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, având în vedere că unul dintre agenții vizați avea calitatea de organ de cercetare al poliției judiciare.
Zece percheziții, inclusiv la sediile unor structuri de poliție
Marți, polițiștii din cadrul IPJ Gorj - Compartimentul Control Intern, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în executare zece mandate de percheziție domiciliară. Acțiunile au vizat patru suspecți: doi agenți de poliție și alte două persoane din anturajul acestora. Două dintre percheziții au avut loc la sediile unor structuri de poliție în care își desfășoară activitatea cei doi agenți.
Potrivit IPJ Gorj, operațiunile au avut ca scop strângerea de probe și documentarea întregii activități presupus infracționale. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, urmând să fie stabilită întreaga activitate a persoanelor implicate.