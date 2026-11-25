Publicat 25 nov. 2026, 11:54 Sursă Realitatea PLUS

Noi detalii ies la iveală din dosarul morților suspecte de la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon” din București. Potrivit procurorilor, medicii vizați de anchetă ar fi făcut presiuni asupra asistentelor pentru a le determina să renunțe la îngrijirea pacienților aflați în stare gravă, cu scopul de a elibera paturile de la Terapie Intensivă. Asistenții medicali audiați în dosar au povestit că încercau să salveze bolnavii pe ascuns, de teama repercusiunilor, conform Realitatea PLUS.

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