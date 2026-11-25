Noi detalii ies la iveală din dosarul morților suspecte de la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon” din București. Potrivit procurorilor, medicii vizați de anchetă ar fi făcut presiuni asupra asistentelor pentru a le determina să renunțe la îngrijirea pacienților aflați în stare gravă, cu scopul de a elibera paturile de la Terapie Intensivă. Asistenții medicali audiați în dosar au povestit că încercau să salveze bolnavii pe ascuns, de teama repercusiunilor, conform Realitatea PLUS.
Asistentele încercau să salveze pacienții pe ascuns
Potrivit rechizitoriului, faptele cercetate nu ar fi reprezentat episoade izolate, ci ar fi făcut parte dintr-un mecanism dezvoltat începând din martie 2022 și aplicat până în 2024. Medicii vizați ar fi selectat pacienții despre care considerau că nu mai au șanse de supraviețuire, fără a respecta procedurile medicale de evaluare. În dosarul morților suspecte de la Spitalul Pantelimon, procurorii au consemnat mai multe mărturii ale asistenților medicali care au lucrat alături de medicii acuzați.
Unii dintre martori au povestit că încercau să compenseze pe ascuns modificările aduse tratamentelor pacienților de către Alexandra Maria Miron, medicul poreclit „Doamna cu coasa”. Asistenții se temeau să contrazică deciziile doctoriței și să suporte consecințele nerespectării indicațiilor acesteia. La schimbul de tură, aceștia își transmiteau între ei informații despre starea bolnavilor și despre tratamentele administrate.
Cum vorbea „Doamna cu coasa” despre pacienții aflați în stare gravă
În documentele anchetatorilor sunt consemnate și discuții despre pacienții cărora medicii nu le-ar mai fi acordat șanse de supraviețuire. Aceștia erau numiți „pacienți de lăsat”, expresie prin care, potrivit procurorilor, se înțelegea că urmau să fie lăsați intenționat să moară. Una dintre remarcile atribuite medicului Alexandra Maria Miron apare în documentele dosarului.
O martoră le-a povestit anchetatorilor că doctorița ar fi avut saloane în care erau mutați pacienții considerați fără șanse de supraviețuire. Mai mult, Alexandra Maria Miron s-ar fi enervat atunci când starea bolnavilor nu se deteriora așa cum anticipase. Procurorii susțin că medicii ar fi redus intenționat tratamentele necesare menținerii funcțiilor vitale, iar în anumite cazuri nu ar fi efectuat manevrele de resuscitare.
Asistenții medicali veneau cu teamă la serviciu
Unul dintre martorii audiați a declarat că intra în tură cu un nivel ridicat de stres atunci când știa că va lucra alături de Alexandra Maria Miron. Acesta a povestit că asistenții verificau numărul pacienților internați la ATI și se temeau că, atunci când capacitatea secției era depășită, unul dintre bolnavi ar fi fost lăsat să moară pentru a elibera un pat. Potrivit aceluiași martor, comportamentul doctoriței s-ar fi schimbat considerabil după sesizarea organelor de cercetare penală.
Anchetatorii susțin, de asemenea, că situația reală a pacienților ar fi fost ascunsă de familiile acestora. În timpul vizitelor, tratamentele ar fi fost modificate temporar pentru a nu ridica suspiciuni în rândul aparținătorilor. Procurorii au identificat și presupuse neconcordanțe între tratamentele efectiv administrate și informațiile consemnate în documentele medicale.
Patru medici și două asistente au fost trimiși în judecată
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat, pe 10 noiembrie 2026, trimiterea în judecată a medicilor Alexandra Maria Miron, Mirela Păiuș, Victor Popov și Carmen Andreea Sișu, precum și a două asistente medicale. Alexandra Maria Miron este acuzată de patru infracțiuni de omor calificat, instigare la fals intelectual și fals intelectual. Mirela Păiuș este vizată de două acuzații de omor calificat și una de instigare la fals intelectual.
Ancheta a început în aprilie 2024, în urma unei sesizări depuse de directorul de îngrijiri al spitalului. Cele două doctorițe au fost arestate preventiv în august 2024, însă Curtea de Apel București a dispus eliberarea lor după aproximativ două săptămâni. Avocații medicilor au respins în repetate rânduri acuzațiile procurorilor, susținând că probele din dosar nu demonstrează intenția de a ucide pacienții.