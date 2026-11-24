Publicat 24 nov. 2026, 21:05 Actualizat 24 nov. 2026, 21:29

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți, printr-o postare pe Facebook, că 41 de medicamente noi vor fi introduse pe lista produselor farmaceutice gratuite și compensate. Mai mult, accesul la alte cinci medicamente va fi extins, astfel încât mai mulți pacienți să poată beneficia de tratamente decontate de stat.

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