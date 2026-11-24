Doi bărbați au fost arestați în Marea Britanie, fiind suspectați de spargere și pătrundere fără drept pe proprietatea Anmer Hall, reședința de la țară a prințului William și a prințesei Catherine. Incidentul s-a petrecut luni seară, 23 noiembrie, pe domeniul regal Sandringham din comitatul Norfolk, în estul Angliei.
Potrivit informațiilor transmise de poliția locală, agenții au fost chemați după ce au fost semnalate activități suspecte la adresă. Polițiștii au verificat zona cu ajutorul câinilor, al dronelor și al unui elicopter, iar în urma operațiunii au reținut doi bărbați, suspectați de efracție și încălcarea proprietății.
Familia prințului William nu se afla la Anmer Hall în momentul incidentului. Potrivit relatărilor din presa britanică, William, Kate și cei trei copii ai lor se aflau la reședința principală din Windsor.
Ce s-a întâmplat la Anmer Hall
Primele informații despre presupusa spargere au fost publicate de presa britanică. Potrivit relatărilor inițiale, mai mulți indivizi mascați ar fi pătruns în proprietatea de la Anmer Hall în cursul serii de luni. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii despre eventualele bunuri furate sau despre pagubele produse.
Poliția din Norfolk a confirmat că a intervenit în urma unei sesizări privind activități suspecte și că doi bărbați au fost arestați. Ancheta este în desfășurare, iar circumstanțele în care persoanele au ajuns pe proprietate urmează să fie stabilite.
Palatul Kensington nu a făcut comentarii despre incident, precizând că nu discută public aspecte legate de securitatea familiei regale.
Reședința primită cadou de la regina Elisabeta a II-a
Anmer Hall este o casă cu zece dormitoare, situată pe domeniul regal Sandringham, în Norfolk. Proprietatea a fost oferită prințului William și soției sale, Kate, de către regina Elisabeta a II-a, cu ocazia căsătoriei lor din 2011.
Cei doi folosesc reședința pentru vacanțe și escapade de weekend. În ultimii ani, locuința principală a familiei a devenit Forest Lodge, aflată pe domeniul Windsor, la vest de Londra.
Incidentul readuce în atenție problemele de securitate de la proprietățile familiei regale britanice. În octombrie 2024, hoți au pătruns pe domeniul Castelului Windsor și au furat două vehicule dintr-o clădire agricolă. În 2021, un bărbat înarmat cu o arbaletă a fost reținut pe terenurile castelului, după ce a intrat în perimetru.
Deocamdată, poliția nu a făcut publice informații despre motivul pătrunderii la Anmer Hall și nici dacă suspecții au reușit să ia bunuri din locuință.