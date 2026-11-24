Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 24 nov. 2026, 15:31

Doi bărbați au fost arestați în Marea Britanie, fiind suspectați de spargere și pătrundere fără drept pe proprietatea Anmer Hall, reședința de la țară a prințului William și a prințesei Catherine. Incidentul s-a petrecut luni seară, 23 noiembrie, pe domeniul regal Sandringham din comitatul Norfolk, în estul Angliei.

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