Scris de Dana Bărăgan Publicat: 24 nov. 2026, 11:05

Fostul șef al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba, Florin Constantin Dogaru, a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA), fiind acuzat de trafic de influență într-un dosar care vizează exploatările ilegale de lemn. În aceeași cauză au fost trimiși în judecată alte patru persoane.

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