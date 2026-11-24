Fostul șef al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba, Florin Constantin Dogaru, a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA), fiind acuzat de trafic de influență într-un dosar care vizează exploatările ilegale de lemn. În aceeași cauză au fost trimiși în judecată alte patru persoane.
Potrivit informațiilor publicate de Ziarul Unirea, dosarul în care sunt inculpați Florin Constantin Dogaru, Ioan George Moșneag, Ilie Ștefănuț, Mihai Ioan Furdui și Cătălin Gheorghe Nariță a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Alba. Printre persoanele trimise în judecată se află și Ioan George Moșneag, subcomisar în cadrul Biroului de Control Intern al IPJ Alba, precum și Ilie Ștefănuț, consilier județean AUR în Consiliul Județean Alba.
Cum ar fi fost protejate afacerile cu lemn de către polițiștii din Alba
Ancheta are legătură cu un dosar în care DNA Alba Iulia anunța, în iulie 2024, punerea în mișcare a acțiunii penale. Cazul a fost denumit de presa locală „Mafia lemnului din Apuseni”. La momentul respectiv, Florin Dogaru, care conducea IPJ Alba, era acuzat de abuz în serviciu, în timp ce subcomisarul Ioan George Moșneag era cercetat pentru divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice și abuz în serviciu.
În anchetă erau vizați mai mulți polițiști, inclusiv un ofițer din cadrul Direcției Generale Anticorupție Alba Iulia, cercetat pentru complicitate morală la ultraj, care nu a fost trimis în judecată în acest dosar.
Potrivit procurorilor DNA, faptele cercetate ar fi avut loc în perioada 2021-2022, când mai mulți polițiști ar fi protejat interesele unor oameni de afaceri implicați în exploatarea lemnului, prin modul în care și-ar fi exercitat atribuțiile de serviciu față de doi agenți de poliție.
Anchetatorii susțin că șefi din cadrul IPJ Alba ar fi exercitat presiuni asupra subalternilor, inclusiv prin diminuarea nejustificată a salariului unuia dintre agenți. De asemenea, programul controalelor efectuate de polițiști ar fi fost transmis unor oameni de afaceri din domeniul exploatării lemnului, astfel încât aceștia să poată afla din timp despre verificările care urmau să aibă loc.
În același dosar, procurorii au descris și o presupusă detașare nelegală a unui polițist la un post aflat la distanță mare de locul său de muncă. Agentul efectua controale la firmele care exploatau lemn, iar ulterior ar fi fost supus unor presiuni pentru a accepta mutarea definitivă de la postul de poliție pe raza căruia își desfășurau activitatea oamenii de afaceri vizați.
În aceeași perioadă în care ancheta a devenit publică, Florin Constantin Dogaru a fost schimbat din funcția de șef al Inspectoratului de Poliție Județean Alba.