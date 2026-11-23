Cinci persoane cu vârste între 17 și 37 de ani au fost reținute de polițiști după o încăierare izbucnită în Sectorul 1 al Capitalei. Din primele informații, conflictul ar fi pornit de la o dispută mai veche între un bărbat de 37 de ani și un minor de 17 ani. Ulterior, rudele adolescentului ar fi mers la locuința bărbatului pentru a-i cere explicații, însă discuțiile au degenerat într-o bătaie între două grupuri, informează Poliția Capitalei într-un comunicat.
Potrivit unui comunicat remis luni, 23 noiembrie, de Poliția Capitalei, incidentul s-a petrecut sâmbătă, 21 noiembrie, în jurul orei 20:30, când polițiștii Secției 4 au fost alertați printr-un apel la 112 că mai multe persoane se agresează fizic, la o adresă din Sectorul 1. Echipajele de poliție au ajuns la fața locului și au identificat persoanele implicate, pe care le-au condus la sediul secției pentru verificări și stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
Din primele cercetări a reieșit că totul ar fi pornit de la un conflict anterior între un bărbat de 37 de ani și un adolescent de 17 ani.
În urma altercației, bărbatul de 37 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost preluat de un echipaj de ambulanță și transportat la o unitate medicală pentru investigații suplimentare.
Cinci persoane, reținute pentru 24 de ore
În urma probelor strânse de anchetatori, cinci persoane au fost reținute pentru 24 de ore. Este vorba despre două femei, în vârstă de 34 și 37 de ani, și trei tineri cu vârste cuprinse între 17 și 20 de ani. Ulterior, față de toate cele cinci persoane a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, într-un dosar penal pentru încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Polițiștii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs conflictul și să clarifice răspunderea fiecărei persoane implicate.