Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 nov. 2026, 15:20

Cinci persoane cu vârste între 17 și 37 de ani au fost reținute de polițiști după o încăierare izbucnită în Sectorul 1 al Capitalei. Din primele informații, conflictul ar fi pornit de la o dispută mai veche între un bărbat de 37 de ani și un minor de 17 ani. Ulterior, rudele adolescentului ar fi mers la locuința bărbatului pentru a-i cere explicații, însă discuțiile au degenerat într-o bătaie între două grupuri, informează Poliția Capitalei într-un comunicat.

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