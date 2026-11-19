O familie din Sibiu a trecut prin momente de panică după ce polițiștii și luptătorii de la Acțiuni Speciale au spart ușa apartamentului în care locuia și au intrat peste cei doi soți și fetița lor de numai cinci luni. Oamenii legii căutau, de fapt, un bărbat care locuise în trecut în acel apartament, dar care se mutase cu câteva luni înainte.
Polițiștii au intrat peste familie înainte ca ușa să fie deschisă
Membrii familiei care locuiau în apartament, s-au trezit în urma unor lovituri puternice în ușă. Bărbatul ar fi întrebat cine se află la intrare, iar după ce a auzit că este poliția, nu a mai apucat să deschidă. Acesta le-a cerut agenților să aștepte, explicându-le că în locuință se află și un copil mic. Ușa a fost însă spartă, iar polițiștii au intrat în apartament.
În casă se aflau soțul, soția și fetița lor de cinci luni. Bărbatul ar fi fost scos din locuință și încătușat, în timp ce polițiștii au efectuat percheziția. Operațiunea s-ar fi încheiat după aproximativ o oră.
Oamenii legii căutau un fost chiriaș, suspectat într-un dosar de furt
Polițiștii nu îl căutau pe actualul locatar, ci pe un bărbat care închiriase apartamentul înaintea lor. Acesta ar fi plecat cu câteva luni în urmă, după ce nu și-ar mai fi plătit chiria.
Descinderea a avut loc într-un dosar de furt, iar persoana căutată era un bărbat de 53 de ani. Pe numele acestuia fusese emis un mandat de către Judecătoria Orăștie. La intervenție a participat o echipă mixtă, din care au făcut parte polițiști ai Biroului de Investigații Criminale Orăștie și agenți din Sibiu.
Actualii locatari le-ar fi explicat oamenilor legii că s-au mutat în apartament cu aproximativ șase săptămâni înainte și că aveau un contract de închiriere încheiat cu proprietarii.
IPJ Sibiu a început verificări interne
După apariția imaginilor și a informațiilor despre intervenție în mediul online, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a anunțat că a dispus verificări prin Compartimentul Control Intern.
Potrivit declarației transmise joi, 19 noiembrie, pentru AGERPRES, instituția urmărește să clarifice aspectele semnalate cu privire la modul în care au acționat polițiștii. În funcție de concluziile verificărilor, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.
Familia a reclamat că a rămas cu ușa de la intrare spartă în urma descinderii. Proprietara apartamentului ar fi chemat ulterior pe cineva pentru repararea acesteia. Bărbatul a anunțat că intenționează să depună plângeri la Poliție și la Parchet.
Până la finalizarea verificărilor interne, nu există o concluzie oficială privind responsabilitatea pentru intervenția la adresa unde locuia familia. Ancheta administrativă a IPJ Sibiu urmează să stabilească împrejurările în care a fost pregătită și desfășurată percheziția.