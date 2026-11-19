Publicat 19 nov. 2026, 14:15 Actualizat 19 nov. 2026, 14:17

O familie din Sibiu a trecut prin momente de panică după ce polițiștii și luptătorii de la Acțiuni Speciale au spart ușa apartamentului în care locuia și au intrat peste cei doi soți și fetița lor de numai cinci luni. Oamenii legii căutau, de fapt, un bărbat care locuise în trecut în acel apartament, dar care se mutase cu câteva luni înainte.

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