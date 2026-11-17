Bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe Nicușor Dan, imediat după câștigarea alegerilor prezidențiale din mai 2025, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii Parchetului General. Acesta a acceptat o amendă penală de 900 de lei, cu amânarea aplicării pedepsei, și 30 de zile de muncă în folosul comunității. Dosarul a fost trimis Judecătoriei Baia Mare, care urmează să decidă dacă aprobă înțelegerea. Amenințările au fost transmise prin intermediul Facebook și vizau inclusiv familia președintelui.
Nicușor Dan, amenințat cu moartea după alegerile prezidențiale. Ce mesaj a trimis bărbatul
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au anunțat marți, 17 noiembrie, finalizarea anchetei într-un dosar privind amenințările cu moartea adresate președintelui Nicușor Dan. Faptele s-au petrecut pe 19 mai 2025, la numai o zi după cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, câștigat de acesta. Potrivit anchetatorilor, în jurul orei 23:21, bărbatul ar fi trimis un mesaj amenințător în mesageria unei pagini de Facebook care avea, la momentul audierii, peste 73.000 de urmăritori.
Mesajul conținea amenințări explicite cu moartea, inclusiv referiri la folosirea unei arme de foc împotriva președintelui. Bărbatul își exprima nemulțumirea față de rezultatul alegerilor și cerea ca Nicușor Dan să renunțe la funcția de șef al statului. În textul transmis, acesta amenința că va merge la București și că va folosi o armă, făcând inclusiv referiri la membrii familiei președintelui. Pe 20 mai 2025, mesajul a fost publicat și pe pagina principală a contului de Facebook căruia îi fusese transmis inițial. Administratorul paginii a precizat ulterior că a sesizat Poliția și a apelat numărul unic de urgență 112, după apariția amenințărilor.
Amendă de 900 de lei și 30 de zile de muncă în folosul comunității. Ce a stabilit Parchetul General
În urma cercetărilor, bărbatul a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii, în dosarul în care este cercetat pentru infracțiunea de amenințare. Potrivit Parchetului General, acordul prevede o amendă penală de 900 de lei, cu amânarea aplicării pedepsei și stabilirea unui termen de supraveghere de doi ani.
Pe durata supravegherii, bărbatul ar urma să respecte obligațiile stabilite în condițiile legii. Printre acestea se numără și prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, pentru o perioadă de 30 de zile. Termenul de supraveghere va începe de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care instanța va dispune amânarea aplicării pedepsei. Amânarea aplicării pedepsei înseamnă că sancțiunea stabilită nu este pusă imediat în executare, dacă sunt îndeplinite condițiile legale. Această măsură presupune însă respectarea obligațiilor stabilite pe perioada supravegherii, iar încălcarea lor poate avea consecințe juridice.
Dosarul a ajuns la Judecătoria Baia Mare. Instanța trebuie să aprobe acordul
Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului General a sesizat Judecătoria Baia Mare cu acordul de recunoaștere a vinovăției. Instanța urmează să analizeze documentul și să stabilească dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru admiterea acestuia.
Prin urmare, amenda de 900 de lei și obligația de a presta 30 de zile de muncă în folosul comunității nu reprezintă, deocamdată, sancțiuni stabilite printr-o hotărâre definitivă. Judecătorii pot admite sau respinge acordul încheiat între bărbat și procurori.
Parchetul General a subliniat că această etapă a procesului penal reprezintă finalizarea urmăririi penale și trimiterea acordului în fața instanței, fără a înlătura principiul prezumției de nevinovăție.
Nu este singurul caz de amenințări cu moartea la adresa președintelui
Autoritățile au mai investigat și alte amenințări formulate împotriva lui Nicușor Dan în mediul online. În aprilie 2026, polițiștii din Timiș au deschis o anchetă privind un mesaj care incita la asasinarea președintelui. În acel caz, un tânăr anunțase pe o rețea de socializare că strânge bani pentru un presupus plan de ucidere a șefului statului.
Separat, procurorii au anunțat tot marți, 17 noiembrie, un alt acord de recunoaștere a vinovăției, în cazul unui bărbat care i-ar fi amenințat pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan într-un videoclip publicat pe TikTok, în august 2025. În acel dosar, trimis Judecătoriei Ploiești, a fost stabilită o pedeapsă de opt luni de închisoare, cu amânarea aplicării acesteia.