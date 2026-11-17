Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 nov. 2026, 15:12

Bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe Nicușor Dan, imediat după câștigarea alegerilor prezidențiale din mai 2025, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii Parchetului General. Acesta a acceptat o amendă penală de 900 de lei, cu amânarea aplicării pedepsei, și 30 de zile de muncă în folosul comunității. Dosarul a fost trimis Judecătoriei Baia Mare, care urmează să decidă dacă aprobă înțelegerea. Amenințările au fost transmise prin intermediul Facebook și vizau inclusiv familia președintelui.

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