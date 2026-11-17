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ExclusivPolitica· 1 min citire
Ce se întâmplă cu pensiile și salariile românilor. Anunțul făcut de Lia Olguța Vasilescu, în direct la Realitatea PLUS
Publicat17 nov. 2026, 08:33
Actualizat17 nov. 2026, 08:40
SursăRealitatea PLUS
Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a declarat luni seară, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”, că pensiile românilor vor crește, majorarea urmând să fie inclusă în bugetul pe anul 2027, însă procentul nu a fost încă stabilit. În ceea ce privește salariul minim, social-democrata a precizat că decizia va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii sociali și mediul de afaceri.
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