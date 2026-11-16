Sorin Grindeanu: „Să vină UDMR să facă moțiune”. Liderul PSD spune că ar fi o onoare să cadă Guvernul din cauza reformei administrative

Publicat 16 nov. 2026, 12:25 Actualizat 16 nov. 2026, 12:41

Tensiuni în coaliția de guvernare, după ce Sorin Grindeanu a lansat critici la adresa UDMR în timpul unei ședințe a conducerii PSD. Liderul social-democrat susține că reforma administrativ-teritorială trebuie aplicată în toate localitățile din România, fără excepții, și respinge ideea unor reguli diferite pentru comunitățile în care trăiesc minoritățile naționale. Mai mult, acesta a transmis că UDMR poate depune o moțiune, afirmând că ar considera o onoare ca Guvernul să cadă din cauza unei reforme pe care o consideră esențială pentru țară.

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