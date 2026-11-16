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Politica· 2 min citire

Sorin Grindeanu: „Să vină UDMR să facă moțiune”. Liderul PSD spune că ar fi o onoare să cadă Guvernul din cauza reformei administrative

Sorin Grindeanu / Sursa foto - Facebook

Sorin Grindeanu / Sursa foto - Facebook

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat16 nov. 2026, 12:25
Actualizat16 nov. 2026, 12:41

Tensiuni în coaliția de guvernare, după ce Sorin Grindeanu a lansat critici la adresa UDMR în timpul unei ședințe a conducerii PSD. Liderul social-democrat susține că reforma administrativ-teritorială trebuie aplicată în toate localitățile din România, fără excepții, și respinge ideea unor reguli diferite pentru comunitățile în care trăiesc minoritățile naționale. Mai mult, acesta a transmis că UDMR poate depune o moțiune, afirmând că ar considera o onoare ca Guvernul să cadă din cauza unei reforme pe care o consideră esențială pentru țară.

Declarațiile au fost făcute în cadrul discuțiilor interne din PSD, potrivit unor surse citate de News.ro.

Sorin Grindeanu, mesaj pentru UDMR: „Să vină să facă moțiune”

Președintele PSD a insistat că reorganizarea administrativ-teritorială reprezintă o reformă care privește întreaga țară și nu poate fi aplicată selectiv, doar în anumite comunități.

Grindeanu a subliniat că autoritățile trebuie să respecte drepturile minorităților naționale, însă principiile administrative trebuie să fie aceleași pe întreg teritoriul României.

Nu pot fi două reguli, în care unii să fie speciali. Asta nu merge. Sigur că trebuie respectate toate principiile și drepturile minorităților, dar regulile pe teritoriul României trebuie să fie aceleași și la Olt și la Botoșani și la Harghita și Covasna.

a declarat Sorin Grindeanu.

În același context, acesta a avut un mesaj direct pentru reprezentanții UDMR, care au criticat anumite aspecte ale reformei.

Să vină să facă moțiune. Ar fi o onoare să pice Guvernul pentru că unii nu au vrut să facă cea mai importantă reformă din istoria României.

a completat Sorin Grindeanu.

Atac la adresa lui Ilie Bolojan: „Asta a fost marea reformă, o butaforie”

Liderul PSD a criticat și măsurile de reorganizare promovate de fostul premier Ilie Bolojan, pe care le-a catalogat drept reforme superficiale.

Grindeanu l-a acuzat pe acesta că reducerile de personal anunțate în administrația locală nu ar fi produs economiile și schimbările promise, susținând că unele dintre persoanele disponibilizate ar fi fost ulterior reangajate în structuri aflate în subordinea primăriilor.

A făcut reforme dând niște femei de serviciu afară, care mai apoi au fost recuperate prin companii ale primăriei.

a spus Sorin Grindeanu.

Acesta a criticat și măsurile fiscale care au vizat mamele și persoanele cu dizabilități, afirmând că adevărata reformă administrativă nu trebuie confundată cu asemenea decizii.

Asta a fost marea reformă a lui Bolojan, o butaforie. Și să pună CASS la mame și invalizi. De asta îi doare când văd că se face o reformă reală și bâjbâie și nu știu ce să spună.

a declarat Sorin Grindeanu.

Dragoș Benea, avertisment pentru UDMR: „AUR va ajunge la 60%”

Criticile la adresa pozițiilor UDMR au fost susținute și de europarlamentarul PSD Dragoș Benea, coordonatorul reformei administrative în cadrul partidului.

Acesta a contestat reacțiile formațiunii maghiare față de proiect și a avertizat că blocarea unor schimbări administrative din cauza disputelor politice ar putea avea efecte asupra întregului peisaj politic.

Dacă trebuie să cerem voie de la UDMR să facem reformă administrativă, atunci AUR va ajunge la 60%.

a declarat Dragos Benea.

Discuțiile arată că reforma administrativ-teritorială riscă să devină un nou punct de conflict în interiorul coaliției, în condițiile în care PSD insistă asupra aplicării unor reguli unitare, iar criticile UDMR au provocat reacții dure în conducerea social-democrată.

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