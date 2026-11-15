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Politica· 1 min citire

Luca Niculescu, la 39 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov: „Frica și tăcerea dominau societatea românească”

Luca Niculescu / Sursa foto - Gov.ro

Luca Niculescu / Sursa foto - Gov.ro

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 nov. 2026, 16:51

Premierul Luca Niculescu a transmis un mesaj de comemorare, duminică, 15 noiembrie, la împlinirea a 39 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov din 1987. Șeful Guvernului a adus un omagiu muncitorilor și tuturor celor care au avut curajul să se ridice împotriva regimului comunist, într-o perioadă în care teama și represiunea dominau România.

Oficialul a subliniat că sacrificiul celor care au protestat împotriva dictaturii nu trebuie uitat, iar generațiile de astăzi au datoria de a proteja libertatea și democrația câștigate cu atât de multă suferință.

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, premierul a amintit că revolta a pornit de la muncitorii Uzinei „Steagul Roșu”, care au îndrăznit să conteste un sistem ce le răpise nu doar drepturile, ci și demnitatea.

Luca Niculescu, omagiu adus celor care s-au ridicat împotriva comunismului

Premierul a rememorat curajul manifestanților din 15 noiembrie 1987, care au ieșit în stradă și au demonstrat că regimul comunist putea fi contestat, în ciuda represiunii exercitate de autorități.

Luca Niculescu a amintit și de mesajele scandate atunci de protestatari, printre care „Jos Ceaușescu!” și „Deșteaptă-te, române!”, lozinci care aveau să fie auzite din nou în timpul Revoluției din decembrie 1989.

În urmă cu 39 de ani, la Brașov, muncitorii de la Uzina „Steagul Roșu” au ieșit în stradă, alături de mii de oameni, pentru a protesta împotriva unui regim care le luase nu doar libertatea, ci și demnitatea. Într-o vreme în care frica și tăcerea dominau societatea românească, acești oameni au avut curajul să spună „nu”. Au înfruntat represiunea și au arătat că dictatura putea fi contestată. Strigătele „Jos Ceaușescu!” și „Deșteaptă-te, române!” aveau să răsune din nou, doi ani mai târziu, în timpul Revoluției din decembrie 1989. Astăzi, ne amintim cu respect și recunoștință de cei care, la 15 noiembrie 1987, au avut curajul să înfrunte un regim nedrept. Mulți dintre ei au plătit un preț greu pentru acest curaj. Le datorăm nu doar recunoștință, ci și responsabilitatea de a apăra libertatea și democrația pe care astăzi le considerăm firești.

a declarat Luca Niculescu.
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