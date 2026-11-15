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Politica· 1 min citire
Luca Niculescu, la 39 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov: „Frica și tăcerea dominau societatea românească”
Luca Niculescu / Sursa foto - Gov.ro
Premierul Luca Niculescu a transmis un mesaj de comemorare, duminică, 15 noiembrie, la împlinirea a 39 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov din 1987. Șeful Guvernului a adus un omagiu muncitorilor și tuturor celor care au avut curajul să se ridice împotriva regimului comunist, într-o perioadă în care teama și represiunea dominau România.
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