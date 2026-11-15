Luca Niculescu, la 39 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov: „Frica și tăcerea dominau societatea românească”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 nov. 2026, 16:51

Premierul Luca Niculescu a transmis un mesaj de comemorare, duminică, 15 noiembrie, la împlinirea a 39 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov din 1987. Șeful Guvernului a adus un omagiu muncitorilor și tuturor celor care au avut curajul să se ridice împotriva regimului comunist, într-o perioadă în care teama și represiunea dominau România.

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