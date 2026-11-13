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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, despre efectele AI după Consiliul European: ”Unele locuri de muncă vor fi înlocuite, iar educația ar putea fi afectată”

FOTO: Presidency

FOTO: Presidency

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 13 nov. 2026, 20:01

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri seara, la finalul reuniunii informale a Consiliului European de la Dublin, că o mare parte a discuțiilor s-a concentrat asupra inteligenței artificiale, a riscurilor pe care aceasta le poate genera, precum și asupra responsabilității și modalităților de reglementare a acestui domeniu.

Nicușor Dan: ”Trăim o revoluţie economică cu inteligenţa artificială”

O mare parte din discuţie s-a concentrat pe inteligenţă artificială, din mai multe perspective, în linii mari, o perspectivă economică, pentru că trăim o revoluţie economică cu inteligenţa artificială, timpul este foarte important şi dezvoltarea acestei noi industrie este legată de foarte multe alte elemente economice, cum ar fi piaţa de capital, cum ar fi reglementarea afacerilor în interiorul Uniunii Europene şi, foarte, foarte important, energia, pentru că există o dependenţă foarte mare de cantitatea şi de preţul energiei, eficienţa acestei noi industrie

a spus președintele României.

Totodată, șeful statului a subliniat că inteligența artificială ridică provocări importante, fiind necesare reguli clare și asumarea responsabilității pentru modul în care este dezvoltată și utilizată această tehnologie.

Dacă într-un lanţ de decizie, în care sunt mai mulţi operatorii AI, de inteligenţă artificială şi pentru care nu există pentru fiecare dintre ele un control uman, dacă se întâmplă la sfârşitul acestui proces un accident, trebuie să existe o responsabilitate. Şi aici, discuţia este foarte complicată. Cum să reglementezi, astfel încât să ai siguranţă, pe de altă parte, să nu întârzii o competiţie economică care se anunţă foarte intensă?

a transmis acesta.

Nicușor Dan: ”Omul va fi înlocuit de inteligenţă artificială şi asta va ridica probleme sociale”

Liderul de la Cotroceni a menționat că dezvoltarea inteligenței artificiale poate duce la înlocuirea angajaților în anumite domenii economice, generând probleme sociale, dar și riscuri pentru educație, dacă elevii ajung să folosească tehnologia pentru a obține direct răspunsuri, fără a mai parcurge procesul de gândire și învățare.

Evident, inteligenţa artificială aduce competitivitate, aduce eficienţă companiilor. Pe de altă parte, vor exista într-un viitor nu foarte îndepărtat specializări economice în care omul va fi înlocuit de inteligenţă artificială şi asta va ridica probleme sociale. Pe de o parte, pe de altă parte, cum putem să facem ca educaţia să nu fie afectată de acest fenomen, cum există tentaţia să o facem, pentru că elementul esenţial în educaţie este capacitatea umană de a genera un proces cognitiv cu etape, cu conexiuni şi cu un rezultat final. Şi dacă cumva uităm de acest proces şi suntem tentaţi să mergem direct la rezultatul final pe care inteligenţa artificială ni-l dă cu nivelul la care a ajuns azi, riscul pentru nivelul de educaţie poate să fie foarte mare

a afirmat Nicușor Dan.

În încheiere, președintele a precizat că tema inteligenței artificiale va rămâne pe agenda liderilor europeni, urmând să fie dezbătută în continuare, în mod aprofundat, la reuniunea Consiliului European din luna februarie.

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