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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, despre efectele AI după Consiliul European: ”Unele locuri de muncă vor fi înlocuite, iar educația ar putea fi afectată”
FOTO: Presidency
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri seara, la finalul reuniunii informale a Consiliului European de la Dublin, că o mare parte a discuțiilor s-a concentrat asupra inteligenței artificiale, a riscurilor pe care aceasta le poate genera, precum și asupra responsabilității și modalităților de reglementare a acestui domeniu.
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