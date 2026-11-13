Nicușor Dan, despre efectele AI după Consiliul European: ”Unele locuri de muncă vor fi înlocuite, iar educația ar putea fi afectată”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 13 nov. 2026, 20:01

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri seara, la finalul reuniunii informale a Consiliului European de la Dublin, că o mare parte a discuțiilor s-a concentrat asupra inteligenței artificiale, a riscurilor pe care aceasta le poate genera, precum și asupra responsabilității și modalităților de reglementare a acestui domeniu.

Distribuie articolul