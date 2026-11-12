Camera de Comerț, gazdă pentru evenimentele partidului AUR. Culisele întâlnirilor dintre politicieni și afaceriști

Camera de Comerț și Industrie a României e în centrul unor controverse politice! Instituția condusă de Mihai Daraban se transformă într-un sediu de campanie al partidului AUR, condus de George Simion. În același timp, numele șefului Camerei de Comerț apare în contextul unor întâlniri controversate cu Victor Ponta și Viorel Hrebenciuc, dar și al unor zboruri private către destinații de lux, la care ar fi participat politicieni, oameni de afaceri și un judecător al Curții Constituționale. Realitatea Plus a cerut un punct de vedere lui Mihai Daraban, dar nu a primit un răspuns.
Mihai Daraban, între AUR, Victor Ponta și Hrebenciuc
Sunt acuzații grave! Camera de Comerț și Industrie a României s-ar fi transformat în platformă pentru evenimentele politice ale AUR. Instituția condusă de Mihai Daraban a găzduit o nouă conferință a partidului lui George Simion, în care liderii formațiunii și-au prezentat strategia politică și o parte dintre viitorii candidați. Nu este însă prima dată când șeful Camerei de Comerț îi pune la dispoziție lui Simion o tribună importantă. Legăturile dintre mediul de afaceri și politică ridică semne de întrebare, mai ales în contextul relațiilor lui Daraban cu personaje precum Victor Ponta și Viorel Hrebenciuc.
Relația instituțională dintre Camera de Comerț și liderul AUR are un precedent important în campania prezidențială din 2025. Mihai Daraban a organizat o dezbatere economică la care au fost invitați George Simion și Nicușor Dan. Doar liderul AUR a participat și a beneficiat astfel de ocazia de a-și prezenta programul economic fără un contracandidat în sală, în fața unor reprezentanți importanți ai mediului de afaceri. Evenimentul a oferit o platformă electorală valoroasă, iar noua conferință AUR readuce în discuție rolul Camerei de Comerț în găzduirea manifestărilor politice.
Dar numele lui Mihai Daraban apare și în anturajul unor personaje cu influență în politica românească. În 2025, șeful Camerei de Comerț a organizat o deplasare la Osaka, în Japonia, pentru participarea unei delegații românești la un forum economic. Printre invitați s-au numărat fostul premier Victor Ponta și fostul ministru Ovidiu Silaghi. În același context, la întâlniri private cu reprezentanți ai mediului de afaceri japonez a fost prezent și Viorel Hrebenciuc, fostul lider PSD.
Legăturile politice ale șefului Camerei de Comerț
Prezența lui Viorel Hrebenciuc a provocat controverse. Mihai Daraban a susținut atunci că fostul politician nu a făcut parte din programul oficial al delegației și că a participat exclusiv la mese private, la care au fost invitați și membrii delegației românești. Explicația nu înlătură însă întrebările privind natura întâlnirilor și rolul persoanelor fără statut oficial în discuțiile purtate în cadrul deplasării.
Și deplasările cu avioane private au adus numele lui Mihai Daraban în centrul controverselor. Două zboruri către destinații exclusiviste, Mykonos și Nisa, au reunit persoane influente din politică, afaceri și justiție. Potrivit informațiilor prezentate despre aceste deplasări, printre pasageri s-au numărat omul de afaceri Gruia Stoica, fostul premier Victor Ponta, judecătorul Curții Constituționale Cristian Deliorga și fostul ministru Nicolae Bănicioiu.
Prezența unor asemenea personaje la bordul unui avion privat despre care s-a relatat că ar fi fost plătit de șeful Camerei de Comerț ridică întrebări privind finanțarea călătoriilor, scopul deplasărilor și eventualele interese comune ale participanților. Cine a suportat, în realitate, costurile și în ce calitate au fost invitați politicienii și reprezentanții justiției sunt aspecte care necesită clarificări.
De la conferințele politice ale AUR până la întâlnirile din Japonia și zborurile către stațiuni de lux, în jurul lui Mihai Daraban se conturează o rețea de contacte între politică, afaceri și instituții ale statului. O succesiune de evenimente care pune în discuție transparența activității Camerei de Comerț și granița dintre reprezentarea intereselor economice și apropierea de cercurile politice. Explicațiile privind finanțarea și organizarea acestor evenimente rămân esențiale pentru a stabili dacă instituția a fost folosită exclusiv în scopurile sale sau interesele lui Mihai Daraban.