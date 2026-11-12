Camera de Comerț, gazdă pentru evenimentele partidului AUR. Culisele întâlnirilor dintre politicieni și afaceriști

Publicat 12 nov. 2026, 23:45 Actualizat 12 nov. 2026, 23:47 Sursă Realitatea PLUS

Camera de Comerț și Industrie a României e în centrul unor controverse politice! Instituția condusă de Mihai Daraban se transformă într-un sediu de campanie al partidului AUR, condus de George Simion. În același timp, numele șefului Camerei de Comerț apare în contextul unor întâlniri controversate cu Victor Ponta și Viorel Hrebenciuc, dar și al unor zboruri private către destinații de lux, la care ar fi participat politicieni, oameni de afaceri și un judecător al Curții Constituționale. Realitatea Plus a cerut un punct de vedere lui Mihai Daraban, dar nu a primit un răspuns.

Distribuie articolul