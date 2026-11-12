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Politica· 2 min citire

Luca Niculescu, avertisment privind fraudele online și atacurile cibernetice. Ce schimbări cere premierul pentru economie

Luca Niculescu, premierul desemnat/ Inquam Photos

Luca Niculescu, premierul desemnat/ Inquam Photos

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 nov. 2026, 11:41

Premierul Luca Niculescu avertizează că digitalizarea economiei românești trebuie însoțită de măsuri care să protejeze cetățenii și companiile în fața fraudelor și atacurilor cibernetice. Șeful Guvernului a declarat joi că tehnologia poate reduce costurile serviciilor financiare și poate facilita accesul firmelor la bani, însă aceste beneficii depind de existența unor reguli clare. Totodată, premierul a cerut simplificarea procedurilor prin care românii și companiile accesează serviciile digitale.

Luca Niculescu avertizează asupra atacurilor cibernetice și fraudelor financiare

Declarațiile premierului au fost făcute în cadrul Forumului „Finanțe Digitale în Europa Centrală și de Est”, desfășurat joi, 12 noiembrie, la București. Luca Niculescu a subliniat că digitalizarea este esențială pentru dezvoltarea economiei, dar că aceasta vine și cu riscuri care nu trebuie ignorate. Premierul a atras atenția că atacurile cibernetice, fraudele și criminalitatea financiară pot afecta atât infrastructurile esențiale, cât și încrederea populației în serviciile digitale. Din acest motiv, utilizarea noilor tehnologii trebuie însoțită de măsuri de securitate și de protecție a consumatorilor.

Luca Niculescu, premierul României.:

Transformarea digitală nu mai este o opțiune, printre altele, pentru economiile care vor să rămână relevante. Este o condiție a competitivității, a rezilienței și a capacității de a crea prosperitate.

Șeful Executivului a explicat că tehnologia poate contribui la reducerea costurilor serviciilor financiare, la o mai bună evaluare a riscurilor și la facilitarea accesului companiilor la finanțare. Premierul a subliniat însă că aceste avantaje depind de modul responsabil în care sunt utilizate datele și de existența unor reguli clare. Totodată, Luca Niculescu a cerut simplificarea procedurilor, astfel încât cetățenii și firmele să nu mai fie nevoiți să furnizeze în mod repetat aceleași informații atunci când accesează serviciile digitale.

Luca Niculescu cere mai multe surse de finanțare pentru firmele românești

Premierul a vorbit și despre necesitatea dezvoltării pieței de capital din România, astfel încât economiile populației să poată fi transformate mai ușor în investiții. În opinia șefului Guvernului, întreprinderile mici și mijlocii trebuie să aibă la dispoziție mai multe surse de finanțare, care să le permită să își dezvolte activitatea. Luca Niculescu a insistat și asupra importanței cooperării internaționale pentru combaterea fraudelor financiare, prevenirea spălării banilor și protejarea investitorilor.

Luca Niculescu, premierul României.:

Avem nevoie ca economiile să poată fi transformate mai ușor în investiții, iar companiile, în special întreprinderile mici și mijlocii, să aibă acces la surse diverse și predictibile de finanțare.

România, tot mai aproape de aderarea la OCDE. Ce spune premierul Luca Niculescu

Șeful Guvernului a legat modernizarea economiei românești și de procesul de aderare a României la OCDE, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Potrivit premierului, adoptarea standardelor organizației presupune reformarea instituțiilor, stabilirea unor reguli predictibile și elaborarea unor politici publice bazate pe date. Luca Niculescu și-a exprimat speranța că aderarea României va avea loc foarte curând, considerând acest proces important pentru modernizarea economiei și pentru încrederea investitorilor.

Forumul „Finanțe Digitale în Europa Centrală și de Est” este organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și Institutul de Studii Financiare. Dezbaterile din cadrul evenimentului vizează transformarea digitală a sectorului financiar, utilizarea inteligenței artificiale pe piețele de capital și măsurile necesare pentru combaterea criminalității financiare.

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