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Politica· 1 min citire

Premierul Luca Niculescu, discuții cu sindicatele despre indexarea pensiilor și debirocratizare. Măsurile pregătite de Guvern

Luca Niculescu/ Facebook

Luca Niculescu/ Facebook

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Scris deDana Bărăgan
Publicat5 nov. 2026, 12:07
Actualizat5 nov. 2026, 12:10

Premierul Luca Niculescu a anunțat joi, 5 noiembrie, în debutul ședinței de Guvern, că a discutat cu reprezentanții confederațiilor sindicale despre indexarea pensiilor, debirocratizare și implicarea sindicatelor în consultările privind următorul ciclu de finanțare europeană. Șeful Executivului a transmis, în context, că Guvernul este deschis continuării dialogului social și susține adoptarea unui prim set de măsuri concrete pentru a răspunde nevoilor societății.

Indexarea pensiilor și debirocratizarea, printre subiectele discutate cu sindicatele

Luca Niculescu a precizat că, în cadrul discuțiilor cu liderii sindicali, au fost abordate mai multe teme de interes, printre care indexarea pensiilor și simplificarea procedurilor administrative.

Premierul a anunțat și că sindicatele vor fi incluse în procesul de consultare pentru elaborarea poziției naționale privind următorul ciclu de finanțare europeană, aflat în pregătire.

Am transmis întreaga deschidere a Executivului pentru a continua dialogul. Am confirmat sprijinul pentru un prim set de măsuri concrete, care să răspundă nevoilor societăţii. Am vorbit despre indexarea pensiilor, am vorbit despre debirocratizare, am vorbit despre includerea sindicatelor în procesul de consultare pentru elaborarea poziţiei naţionale faţă de următorul ciclu de finanţare europeană, care este în pregătire

a declarat premierul Niculescu în debutul ședinței Executivului de joi, 5 noiembrie.

Ce a discutat Niculescu cu investitorii străini

În cadrul aceleiași intervenții, șeful Guvernului a vorbit și despre întâlnirea pe care a avut-o miercuri cu reprezentanții investitorilor străini din România. Astfel, potrivit premierului, discuțiile au vizat atât aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cât și măsurile necesare pentru stimularea economiei și relansarea investițiilor.

Luca Niculescu a precizat că reprezentanții investitorilor străini și-au exprimat susținerea pentru aderarea țării noastre la organizație, după mesajul optimist primit în această săptămână de la secretarul general al OCDE, Mathias Cormann.

De asemenea, ieri am avut o întâlnire foarte bună la Guvern cu reprezentanţii investitorilor străini din România. Ne-am bucurat şi că reprezentanţii investitorilor străini au anunţat susţinerea lor pentru aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, după mesajul optimist pe care îl primisem în această săptămână de la secretarul general al organizaţiei, domnul Mathias Cormann, şi pentru a continua dialogul cu reprezentanţii investitorilor străini, dar nu numai cu ei, ci cu cei investitorilor, ai oamenilor de afaceri români, care au venit cu o serie de propuneri concrete de măsuri pentru stimularea economiei şi pentru relansarea investiţiilor

a transmis premierul.

Planul Guvernul cu camerele de comerț

Totodată, Luca Niculescu a anunțat că i-a solicitat șefului Cancelariei să pregătească întâlniri trimestriale cu membrii camerelor de comerț. Demersul, spune premierul, urmărește continuarea dialogului cu mediul de afaceri și identificarea unor măsuri concrete pentru susținerea economiei și încurajarea investițiilor.

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