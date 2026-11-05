Premierul Luca Niculescu, discuții cu sindicatele despre indexarea pensiilor și debirocratizare. Măsurile pregătite de Guvern

Publicat 5 nov. 2026, 12:07 Actualizat 5 nov. 2026, 12:10

Premierul Luca Niculescu a anunțat joi, 5 noiembrie, în debutul ședinței de Guvern, că a discutat cu reprezentanții confederațiilor sindicale despre indexarea pensiilor, debirocratizare și implicarea sindicatelor în consultările privind următorul ciclu de finanțare europeană. Șeful Executivului a transmis, în context, că Guvernul este deschis continuării dialogului social și susține adoptarea unui prim set de măsuri concrete pentru a răspunde nevoilor societății.

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