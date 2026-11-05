Nicușor Dan promite sprijin pentru poporul din Belarus: „Știm ce înseamnă să îți fie îngrădită libertatea”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 nov. 2026, 10:39

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis joi, 5 noiembrie, un mesaj de susținere pentru poporul din Belarus, după întâlnirea pe care a avut-o cu Sviatlana Țihanouskaia, lidera opoziției democratice din această țară. Șeful statului a condamnat represiunea și a dat asigurări că România va continua să sprijine eforturile pentru un Belarus democratic. Nicușor Dan a făcut și o comparație cu trecutul României, amintind cât de greu este pentru oamenii lipsiți de libertate să lupte pentru propriile drepturi.

Distribuie articolul