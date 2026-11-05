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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan promite sprijin pentru poporul din Belarus: „Știm ce înseamnă să îți fie îngrădită libertatea”
Nicușor Dan și Sviatlana Țihanouskaia
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis joi, 5 noiembrie, un mesaj de susținere pentru poporul din Belarus, după întâlnirea pe care a avut-o cu Sviatlana Țihanouskaia, lidera opoziției democratice din această țară. Șeful statului a condamnat represiunea și a dat asigurări că România va continua să sprijine eforturile pentru un Belarus democratic. Nicușor Dan a făcut și o comparație cu trecutul României, amintind cât de greu este pentru oamenii lipsiți de libertate să lupte pentru propriile drepturi.
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