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Nicușor Dan promite sprijin pentru poporul din Belarus: „Știm ce înseamnă să îți fie îngrădită libertatea”

Nicușor Dan și Sviatlana Țihanouskaia

Nicușor Dan și Sviatlana Țihanouskaia

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 nov. 2026, 10:39

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis joi, 5 noiembrie, un mesaj de susținere pentru poporul din Belarus, după întâlnirea pe care a avut-o cu Sviatlana Țihanouskaia, lidera opoziției democratice din această țară. Șeful statului a condamnat represiunea și a dat asigurări că România va continua să sprijine eforturile pentru un Belarus democratic. Nicușor Dan a făcut și o comparație cu trecutul României, amintind cât de greu este pentru oamenii lipsiți de libertate să lupte pentru propriile drepturi.

Întâlnirea a avut loc miercuri, 4 noiembrie, la Palatul Cotroceni, unde președintele României a primit-o pe lidera opoziției din Belarus. Vizita Sviatlanei Țihanouskaia la București fusese anunțată anterior de Administrația Prezidențială, iar discuțiile au vizat situația politică din țara condusă de Aleksandr Lukașenko și sprijinul acordat forțelor democratice. În mesajul publicat ulterior pe platforma X, Nicușor Dan a subliniat că România va rămâne alături de oamenii care își doresc să își decidă singuri viitorul.

Nicușor Dan: România știe ce înseamnă să trăiești fără libertate

Președintele României a explicat că discuția cu Sviatlana Țihanouskaia a fost una foarte bună și că i-a transmis acesteia solidaritatea țării noastre cu cetățenii din Belarus. Nicușor Dan a făcut referire la experiența dureroasă a românilor din perioada în care libertatea le era îngrădită, subliniind că lupta împotriva represiunii presupune mult curaj. Totodată, șeful statului a transmis că eforturile poporului belarus merită respectul și sprijinul comunității internaționale.

Ieri am primit-o la Palatul Cotroceni pe Sviatlana Țihanouskaia, lidera opoziției democratice din Belarus. Am avut o discuție foarte bună și am reafirmat solidaritatea României cu poporul belarus în fața represiunii. Știm din propria noastră experiență dureroasă, din trecutul nu foarte îndepărtat, ce înseamnă să îți fie îngrădită libertatea și cât curaj este nevoie pentru a lupta pentru ea. Tăria de care dă dovadă poporul belarus merită respectul și sprijinul nostru. Împreună cu partenerii noștri europeni și transatlantici, vom continua să fim alături de cei care luptă pentru un Belarus democratic, în care oamenii să își poată decide singuri, în mod liber, viitorul.

a declarat Nicușor Dan, președintele României..

Ce au discutat Nicușor Dan și lidera opoziției din Belarus

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Sviatlanei Țihanouskaia, întâlnirea de la Palatul Cotroceni a vizat mai multe subiecte, printre care eliberarea deținuților politici din Belarus, securitatea regională și sancțiunile impuse regimului condus de Aleksandr Lukașenko. Cei doi au discutat și despre sprijinirea cetățenilor belaruși aflați în străinătate, dar și despre situația războiului din Ucraina. Un alt subiect abordat a fost susținerea presei independente și a organizațiilor societății civile care continuă să militeze pentru schimbări democratice în Belarus.

Lidera opoziției belaruse i-a mulțumit președintelui României pentru invitație și pentru sprijinul acordat cetățenilor din Belarus în ultimii ani. În cadrul discuțiilor a fost analizată inclusiv posibilitatea ca România să se alăture unui fond internațional destinat persoanelor afectate de represiune. De asemenea, a fost discutată posibilitatea desemnării unui reprezentant special pentru relațiile cu forțele democratice belaruse. Aceste propuneri au fost prezentate în cadrul întrevederii, fără să fie anunțată o decizie finală privind punerea lor în aplicare.

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