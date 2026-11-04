Relația România-SUA, sub lupa lui Claudiu Târziu: ce le cere europarlamentarul autorităților de la București

Europarlamentarul Claudiu Târziu a criticat, într-o intervenșie la Realitatea Plus, lipsa de informații publice privind discuțiile purtate de oficialii români cu reprezentanții Statelor Unite și a cerut autorităților de la București să prezinte clar rezultatele întâlnirilor și eventualele înțelegeri dintre cele două state.
Târziu a subliniat că parteneriatul strategic cu Statele Unite nu ar trebui privit exclusiv prin prisma cooperării militare, ci și ca o oportunitate pentru investiții, schimburi comerciale și transfer de tehnologie și know-how.
Europarlamentarul consideră că relația bilaterală trebuie dezvoltată constant, în interesul ambelor părți, nu activată doar atunci când România are nevoie urgentă de sprijin din partea partenerului strategic.
Acesta a cerut, totodată, ca autoritățile să informeze publicul despre temele discutate în cadrul contactelor cu oficialii americani, despre eventualele acorduri noi și despre stadiul aplicării înțelegerilor deja existente.
În opinia sa, președintele României, responsabil de politica externă și de apărare a țării, trebuie să comunice direct cu cetățenii, fără ca aceștia să fie nevoiți să afle informații din surse neoficiale.
Ce efecte ar putea avea rezultatul alegerilor din SUA
Claudiu Târziu a comentat și posibilele consecințe ale pierderii alegerilor de către republicani în Statele Unite. Europarlamentarul a apreciat că nu sunt de așteptat schimbări majore în orientarea politicii americane, întrucât deciziile Washingtonului sunt influențate în primul rând de interesele strategice ale țării.
Totuși, acesta anticipează că administrația Trump ar putea întâmpina un control mai strict asupra bugetului, iar unele inițiative ale președintelui american ar putea fi oprite sau limitate.
Târziu a menționat și posibilitatea reducerii fondurilor destinate unor operațiuni militare din alte regiuni, dar s-a declarat încrezător că sprijinul financiar pentru Ucraina ar putea continua.
În același context, europarlamentarul a avertizat asupra unei posibile reveniri în prim-plan a ideologiei pe care a numit-o „neomarxistă”, atât în Statele Unite, cât și în Europa. El a susținut că o asemenea evoluție ar putea fi salutată de formațiunile progresiste de pe continent.