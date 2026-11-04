Relația România-SUA, sub lupa lui Claudiu Târziu: ce le cere europarlamentarul autorităților de la București

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 nov. 2026, 20:17

Europarlamentarul Claudiu Târziu a criticat, într-o intervenșie la Realitatea Plus, lipsa de informații publice privind discuțiile purtate de oficialii români cu reprezentanții Statelor Unite și a cerut autorităților de la București să prezinte clar rezultatele întâlnirilor și eventualele înțelegeri dintre cele două state.

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