Alertă ANM! Cod portocaliu și Cod galben de vreme rea în România. Unde va ninge și ce zone vor fi afectate de ploile abundente. HARTA

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 1 nov. 2026, 10:42

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică, 1 noiembrie, mai multe avertizări de Cod portocaliu și Cod galben, care vizează precipitații abundente, ninsori și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării. La munte, stratul de zăpadă ar putea ajunge până la 40 de centimetri, iar rafalele de vânt vor atinge viteze de până la 80 km/h. Vremea se va răci și în București, unde sunt prognozate ploi, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 12 grade Celsius.

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