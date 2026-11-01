Alertă ANM! Cod portocaliu și Cod galben de vreme rea în România. Unde va ninge și ce zone vor fi afectate de ploile abundente. HARTA

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică, 1 noiembrie, mai multe avertizări de Cod portocaliu și Cod galben, care vizează precipitații abundente, ninsori și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării. La munte, stratul de zăpadă ar putea ajunge până la 40 de centimetri, iar rafalele de vânt vor atinge viteze de până la 80 km/h. Vremea se va răci și în București, unde sunt prognozate ploi, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 12 grade Celsius.
Potrivit meteorologilor, în perioada 1 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 20:00, mai multe regiuni ale țării vor fi afectate de precipitații însemnate cantitativ. În Oltenia, Muntenia și Dobrogea, cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 30-50 l/mp.
La altitudini de peste 1.700 de metri, în special în Carpații Meridionali, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Meteorologii estimează că stratul de zăpadă va avea între 10 și 30 de centimetri.
Vântul va sufla cu putere în mai multe zone ale țării. În regiunile sudice și sud-estice, dar și în cele estice, miercuri, 4 noiembrie, rafalele vor atinge 40-50 km/h. La munte, pe creste, viteza vântului va ajunge la 60-80 km/h, favorizând viscolirea zăpezii.
Cod portocaliu de ploi abundente și ninsori la munte
Prima avertizare de Cod portocaliu este valabilă de duminică, 1 noiembrie, ora 10:00, până luni, 2 noiembrie, ora 10:00, și vizează vestul Carpaților Meridionali și zona submontană a Olteniei.
În aceste regiuni sunt așteptate precipitații abundente, cu acumulări de 50-70 l/mp. La altitudini de peste 1.700 de metri, ninsorile vor fi predominante, iar stratul de zăpadă nou depus poate ajunge la 20-40 de centimetri.
În paralel, ANM a instituit și un Cod galben de precipitații însemnate cantitativ pentru județele Dolj și Olt, zonele joase din Mehedinți, Gorj și Vâlcea, precum și pentru sudul județului Hunedoara.
Aici sunt prognozate cantități de apă de 25-35 l/mp, cu posibilitatea ca, izolat, acestea să depășească 50 l/mp.
Cod galben de vânt în Muntenia și Dobrogea
O altă avertizare Cod galben, de această dată pentru intensificări ale vântului, va intra în vigoare luni, 2 noiembrie, la ora 08:00, și va rămâne valabilă până marți, 3 noiembrie, la ora 10:00.
Atenționarea vizează cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei, unde vântul va sufla cu rafale de 50-70 km/h.
De asemenea, în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00, județele Călărași, Ialomița și Constanța vor fi sub Cod galben de ploi. Cantitățile de apă vor fi cuprinse între 25 și 35 l/mp, iar în unele zone vor putea depăși 40 l/mp.
Cum va fi vremea în București
Capitala va avea parte de câteva zile cu vreme închisă, precipitații și temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă. Maximele termice vor coborî până la 9-10 grade Celsius.
Duminică, 1 noiembrie, cerul va rămâne predominant noros, iar ploile vor acumula între 5 și 10 l/mp. Vântul va avea intensificări, cu rafale de 40-45 km/h. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 12 grade, în timp ce minima se va situa între 8 și 9 grade.
Luni, 2 noiembrie, vremea se va răci, iar precipitațiile vor deveni mai consistente. Sunt estimate cantități de 15-20 l/mp și rafale de vânt de 50-60 km/h. Temperaturile nu vor depăși 9-10 grade, iar minimele vor coborî la 6-7 grade.
Marți, 3 noiembrie, cerul va continua să fie noros, cu ploi și intensificări ale vântului, care poate atinge la rafală 60 km/h. Maxima zilei va fi de aproximativ 10 grade Celsius.
Miercuri, 4 noiembrie, precipitațiile vor pierde din intensitate, iar vântul va deveni slab până la moderat. Temperatura maximă va urca ușor, până în jurul valorii de 11 grade.
Pentru București, informarea meteorologică privind ploile moderate și intensificările vântului este valabilă până miercuri, 4 noiembrie, ora 20:00. În plus, Capitala va intra sub atenționare Cod galben de vânt luni, 2 noiembrie, de la ora 08:00, până marți, 3 noiembrie, la ora 10:00.
Reprezentanții ANM anunță că avertizările meteorologice pot fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor și de intensitatea acestora.