Cod portocaliu de ploi în Mehedinți și Gorj, până luni dimineață. Alte nouă județe, sub Cod galben - HĂRȚILE ANM

Publicat 31 oct. 2026, 10:58 Actualizat 31 oct. 2026, 11:05

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o alertă Cod portocaliu de ploi abundente, valabilă până luni dimineață, pentru zonele submontane și montane din județele Mehedinți și Gorj. Totodată, meteorologii au instituit avertizări Cod galben de precipitații însemnate cantitativ pentru mai multe regiuni din Oltenia, Muntenia, Banat și Transilvania.

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