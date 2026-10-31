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Cod portocaliu de ploi în Mehedinți și Gorj, până luni dimineață. Alte nouă județe, sub Cod galben - HĂRȚILE ANM

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat31 oct. 2026, 10:58
Actualizat31 oct. 2026, 11:05

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o alertă Cod portocaliu de ploi abundente, valabilă până luni dimineață, pentru zonele submontane și montane din județele Mehedinți și Gorj. Totodată, meteorologii au instituit avertizări Cod galben de precipitații însemnate cantitativ pentru mai multe regiuni din Oltenia, Muntenia, Banat și Transilvania.

Cod portocaliu de ploi în Mehedinți și Gorj

Potrivit ANM, avertizarea Cod portocaliu este valabilă în intervalul 1 noiembrie, ora 10:00 – 2 noiembrie, ora 10:00, pentru zonele submontane și montane din județele Mehedinți și Gorj, la altitudini de sub 1.700 de metri. În aceste regiuni sunt prognozate precipitații abundente, iar cantitățile de apă vor ajunge la 50–70 l/mp.

harta ANM - captura

Cod galben de ploi și ninsori în mai multe județe

Un prim Cod galben va fi în vigoare între 31 octombrie, ora 10:00, și 1 noiembrie, ora 10:00, în zonele montane și submontane din județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova.

În aceste areale se vor înregistra precipitații însemnate cantitativ, cu acumulări de 25–40 l/mp și, izolat, de peste 45–50 l/mp. La altitudini de peste 1.700 de metri, în Carpații Meridionali, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, urmând să se depună un strat de zăpadă cu grosimi de 15–30 de centimetri.

harta ANM - captura

Noi avertizări de precipitații pentru 1 și 2 noiembrie

Meteorologii au emis un al doilea Cod galben de ploi, valabil în perioada 1 noiembrie, ora 10:00 – 2 noiembrie, ora 10:00. Avertizarea vizează județele Dolj, Olt și Vâlcea, zonele joase din Mehedinți și Gorj, precum și zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara.

Cantitățile de precipitații vor fi cuprinse între 25 și 35 l/mp, iar izolat pot depăși 40 l/mp. În același timp, la altitudini de peste 1.700 de metri în Carpații Meridionali, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus poate ajunge până la 30 de centimetri.

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