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Prognoza meteo pentru următoarele zile. ANM anunță ploi în sudul țării și o răcire accentuată a vremii

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat29 oct. 2026, 12:25
Actualizat29 oct. 2026, 12:31
SursăRealitatea PLUS

Vremea se menține rece și instabilă în România, cu ploi în mai multe regiuni ale țării și ninsori la altitudini mari, în zonele montane. Meteorologii avertizează că precipitațiile vor continua în special în jumătatea de sud a țării, pe fondul unui val de aer rece venit dinspre Marea Mediterană. Florinela Georgescu, director în cadrul ANM, a dezvăluit joi, în direct la Realitatea PLUS, cum va evolua vremea în zilele următoare și când se va resimți cel mai puternic răcirea temperaturilor.

Director ANM: ”Trebuie să ne așteptăm în continuare la ploi”

Trebuie să ne așteptăm în continuare la ploi, în special în jumătatea de sud a țării, pentru că vom fi sub influența activității ciclonice dinspre Marea Mediterană. În zilele viitoare, așa cum vă spuneam, tot în partea de sud a teritoriului, mai degrabă vor fi precipitații și sub influența masei de aer foarte rece care este deasupra țării noastre, în zona montană înaltă, este posibil, este de așteptat să mai ningă.

a declarat Florinela Georgescu.

Director ANM: ”O răcire a vremii pe care o vom simți în special de luna viitoare”

Totodată, directorul ANM a subliniat că răcirea vremii va deveni mai accentuată începând de luna viitoare, în timp ce precipitațiile vor continua să afecteze în special jumătatea de sud a țării.

Tendința pentru următoarele zile este aceea, pe de o parte, cum vă spuneam, de a avea precipitații, mai ales în jumătatea sudică a teritoriului, dar și o răcire a vremii pe care o vom simți în special de luna viitoare

a conchis Florinela Georgescu.
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