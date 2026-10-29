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ExclusivVremea· 1 min citire
Prognoza meteo pentru următoarele zile. ANM anunță ploi în sudul țării și o răcire accentuată a vremii
Publicat29 oct. 2026, 12:25
Actualizat29 oct. 2026, 12:31
SursăRealitatea PLUS
Vremea se menține rece și instabilă în România, cu ploi în mai multe regiuni ale țării și ninsori la altitudini mari, în zonele montane. Meteorologii avertizează că precipitațiile vor continua în special în jumătatea de sud a țării, pe fondul unui val de aer rece venit dinspre Marea Mediterană. Florinela Georgescu, director în cadrul ANM, a dezvăluit joi, în direct la Realitatea PLUS, cum va evolua vremea în zilele următoare și când se va resimți cel mai puternic răcirea temperaturilor.
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