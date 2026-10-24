Alertă Infotrafic: ceață densă pe autostrăzile A1, A2, A3 și A7. Vizibilitate sub 50 de metri în mai multe județe

Publicat 24 oct. 2026, 08:27 Actualizat 24 oct. 2026, 08:28

Șoferii sunt avertizați să circule cu prudență sâmbătă dimineață, 24 octombrie 2026, din cauza ceții dense care afectează mai multe drumuri din țară. Centrul Infotrafic anunță vizibilitate redusă pe artere rutiere din 17 județe, dar și pe sectoare importante ale autostrăzilor A1, A2, A3 și A7. În anumite zone, vizibilitatea scade sub 50 de metri, iar avertizările meteorologice de ceață sunt valabile până la orele 8:00 sau 9:00.

Distribuie articolul