Alertă Infotrafic: ceață densă pe autostrăzile A1, A2, A3 și A7. Vizibilitate sub 50 de metri în mai multe județe

Șoferii sunt avertizați să circule cu prudență sâmbătă dimineață, 24 octombrie 2026, din cauza ceții dense care afectează mai multe drumuri din țară. Centrul Infotrafic anunță vizibilitate redusă pe artere rutiere din 17 județe, dar și pe sectoare importante ale autostrăzilor A1, A2, A3 și A7. În anumite zone, vizibilitatea scade sub 50 de metri, iar avertizările meteorologice de ceață sunt valabile până la orele 8:00 sau 9:00.
Ceață densă pe drumurile din România. Ce anunță Centrul Infotrafic
Condițiile de trafic sunt dificile în mai multe regiuni ale țării, unde ceața reduce semnificativ vizibilitatea și crește riscul producerii unor accidente rutiere.
Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române, vizibilitatea este redusă, în general, sub 200 de metri, iar izolat coboară sub 50 de metri pe mai multe artere rutiere din județele Alba, Argeș, Brașov, Călărași, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu și Teleorman.
Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță suficientă față de vehiculele din față, mai ales în zonele în care ceața este foarte densă.
Vizibilitate redusă pe A1, A2, A3 și A7. Sectoarele afectate
Problemele de vizibilitate sunt semnalate și pe mai multe autostrăzi importante din România, inclusiv pe traseele care leagă Capitala de Pitești, Constanța și Ploiești.
Conform informării Infotrafic, ceața afectează următoarele sectoare:
- Autostrada A1 București – Pitești: între kilometrii 11–36 și 45–75;
- Autostrada A2 București – Constanța: între kilometrii 10–64;
- Autostrada A3 București – Ploiești: între kilometrii 7–63;
- Autostrada A7 Ploiești – Bacău: între kilometrii 21–144.
Pe aceste porțiuni, șoferii trebuie să manifeste atenție sporită, în special la schimbarea benzilor, la apropierea de alte autovehicule și în zonele în care vizibilitatea scade brusc.
Ceața poate îngreuna aprecierea distanțelor și a vitezei celorlalți participanți la trafic, motiv pentru care manevrele bruște și depășirile riscante trebuie evitate.
Recomandările polițiștilor pentru șoferi
Centrul Infotrafic le recomandă conducătorilor auto să respecte câteva măsuri esențiale pentru reducerea riscului de accidente în condiții de vizibilitate scăzută.
Printre recomandări se numără folosirea corespunzătoare a sistemelor de iluminare ale autovehiculului, reducerea vitezei și păstrarea unei distanțe mai mari față de mașina din față.
De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să evite depășirile care pot deveni periculoase și să nu efectueze manevre bruște, mai ales pe autostrăzi.
Polițiștii atrag atenția și asupra opririlor nejustificate pe benzile de circulație sau pe banda de urgență a autostrăzilor, acestea putând provoca situații extrem de periculoase pentru ceilalți participanți la trafic.
În cazul în care oprirea devine inevitabilă, conducătorii auto trebuie să respecte regulile de siguranță aplicabile și să evite expunerea la trafic.
Până la ce oră este valabilă alerta de ceață
Meteorologii au emis mai multe avertizări de tip cod galben pentru ceață, valabile până la ora 8:00 sau 9:00, în funcție de zona vizată.
Până la expirarea avertizărilor, condițiile de vizibilitate pot rămâne nefavorabile pe drumurile afectate. Șoferii care pleacă la drum în primele ore ale dimineții sunt sfătuiți să urmărească informările oficiale privind starea traficului și evoluția fenomenelor meteorologice.
Autoritățile recomandă prudență maximă la volan, în special pe autostrăzile A1, A2, A3 și A7, unde traficul se desfășoară în condiții de ceață pe sectoare întinse.
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