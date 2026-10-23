Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Când se răcește vremea și unde sunt așteptate ploi

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 oct. 2026, 09:12

Vremea nu aduce schimbări majore în perioada următoare, însă românii ar putea simți o ușoară răcire la începutul lunii noiembrie, când temperaturile vor coborî sub cele obișnuite pentru această perioadă. Potrivit estimărilor ANM pentru intervalul 26 octombrie – 23 noiembrie, finalul lunii octombrie va aduce valori apropiate de normalul perioadei, în timp ce ploile vor fi mai puține decât de obicei în unele regiuni, cel puțin în prima săptămână.

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