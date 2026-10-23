Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Când se răcește vremea și unde sunt așteptate ploi

Vremea nu aduce schimbări majore în perioada următoare, însă românii ar putea simți o ușoară răcire la începutul lunii noiembrie, când temperaturile vor coborî sub cele obișnuite pentru această perioadă. Potrivit estimărilor ANM pentru intervalul 26 octombrie – 23 noiembrie, finalul lunii octombrie va aduce valori apropiate de normalul perioadei, în timp ce ploile vor fi mai puține decât de obicei în unele regiuni, cel puțin în prima săptămână.
Prognoza meteo 26 octombrie – 2 noiembrie: Temperaturi normale, dar mai puține ploi în unele regiuni
În ultima săptămână din octombrie, temperaturile vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă, în toată țara. În schimb, precipitațiile vor fi mai puține decât în mod normal în regiunile intracarpatice, mai ales în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali. În restul teritoriului, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile climatologice.
Prognoza meteo 2 – 9 noiembrie: Vreme mai rece în toată țara
La începutul lunii noiembrie, temperaturile medii vor scădea ușor sub valorile normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. În ceea ce privește precipitațiile, acestea se vor încadra în limitele obișnuite pentru prima săptămână a lunii, în toate regiunile.
Prognoza meteo 9 – 16 noiembrie: Temperaturile rămân sub normalul perioadei
Vremea va continua să fie ușor mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului. Temperaturile medii vor fi sub valorile normale în toate regiunile țării, în timp ce precipitațiile se vor menține în jurul mediilor specifice intervalului.
Prognoza meteo 16 – 23 noiembrie: Temperaturile revin la normal
În ultima săptămână a intervalului analizat, temperaturile medii vor reveni la valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României. Și cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele obișnuite pentru a doua jumătate a lunii noiembrie, în toate regiunile.