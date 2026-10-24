Cum va fi vremea azi: ceață și burniță în mai multe regiuni. Unde cresc temperaturile și câte grade vor fi în București

Vremea din România se va încălzi ușor sâmbătă, 24 octombrie 2026, însă diminețile și nopțile vor fi marcate de ceață, nori joși și, izolat, burniță. În unele regiuni sunt așteptate ploi slabe, în timp ce în alte zone temperaturile vor urca până la 21 de grade Celsius. În Capitală, valorile termice maxime vor ajunge la 17-18 grade, iar la munte șansele de precipitații vor rămâne reduse.
Cum va fi vremea în România pe 24 octombrie 2026
Potrivit prognozei meteo, temperaturile vor înregistra o creștere ușoară în cea mai mare parte a țării. Cu toate acestea, vremea va fi schimbătoare, iar înnorările și ceața vor afecta mai multe regiuni, în special în primele ore ale dimineții și pe parcursul nopții.
În Moldova și în nordul Dobrogei, cerul va fi predominant noros, iar pe arii restrânse se vor înregistra ploi slabe. Cantitățile de apă vor fi, în general, reduse, de sub 2 litri pe metru pătrat în timpul zilei.
În restul teritoriului, cerul va avea înnorări temporare, cu perioade în care soarele își va face apariția. Totuși, în centrul și sudul țării, norii joși se vor menține local, iar pe alocuri va apărea burnița.
Ceața va fi unul dintre fenomenele meteorologice importante ale zilei, cu o frecvență mai mare în vestul, sudul și centrul României. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonele în care vizibilitatea va fi redusă.
Temperaturile maxime și minime în țară
Valorile termice vor fi diferite de la o regiune la alta. Maximele zilei se vor încadra între 12 grade Celsius în nord-estul Moldovei și 21 de grade în Banat.
Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî semnificativ în depresiunile montane, unde se pot înregistra valori negative.
Minimele vor varia între -4 grade Celsius în depresiunile Carpaților Orientali și 12 grade pe litoral.
Vântul va sufla, în general, slab până la moderat. În sudul Banatului sunt așteptate intensificări temporare, cu rafale care pot atinge 40-50 km/h.
Vremea în București, pe 24 octombrie. Câte grade vor fi în Capitală
În București, vremea va fi relativ plăcută din punct de vedere termic pentru această perioadă a anului, cu temperaturi în creștere față de ziua precedentă.
Cerul va fi variabil, însă înnorările vor deveni mai accentuate în prima parte a zilei și spre finalul nopții. În aceste intervale, se va forma ceață și, izolat, vor exista condiții de burniță.
Vântul va sufla slab, iar temperatura maximă va ajunge la 17-18 grade Celsius. Noaptea, valorile minime se vor situa între 6 și 8 grade.
Presiunea atmosferică va fi în ușoară scădere, în condițiile menținerii unui câmp anticiclonic.
Prognoza meteo pentru Cluj-Napoca
La Cluj-Napoca, vremea va alterna între intervale cu soare și perioade cu înnorări. Temperaturile vor fi mai scăzute decât în sudul țării, iar dimineața va fi răcoroasă.
Maxima zilei va ajunge la aproximativ 13 grade Celsius, în timp ce minima va coborî până la 2 grade.
Vântul va sufla slab din sector est-sud-est, cu o viteză de aproximativ 7 km/h. Probabilitatea de precipitații va fi foarte redusă, estimată la 1%, iar indicele UV va ajunge la valoarea 3, corespunzătoare unui nivel moderat.
Cum va fi vremea la munte
În zonele montane, cerul va avea înnorări temporare, însă probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă. Dacă vor apărea ploi, acestea vor fi izolate și vor avea cantități mici de apă.
Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile vor crește ușor, în special pe parcursul zilei.
Chiar dacă valorile termice vor fi ceva mai ridicate în anumite zone, diminețile și nopțile vor rămâne reci, mai ales în depresiunile din Carpații Orientali, unde temperaturile pot coborî sub pragul de îngheț.
Ceața și burnița, principalele fenomene ale zilei
Deși temperaturile vor fi în ușoară creștere, ceața și norii joși vor influența vremea în mai multe regiuni ale țării. Fenomenele vor fi mai frecvente în vestul, centrul și sudul României, în special dimineața și noaptea.
În unele zone, ceața va fi însoțită de burniță, iar în Moldova și nordul Dobrogei sunt posibile ploi slabe.
Pentru cei care pleacă la drum în primele ore ale zilei, vizibilitatea redusă poate reprezenta un inconvenient, astfel că este recomandată adaptarea vitezei la condițiile de trafic.
Sâmbătă, 24 octombrie 2026, va aduce o încălzire ușoară în cea mai mare parte a României, dar și perioade cu cer înnorat, ceață și burniță. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat, unde maximele pot atinge 21 de grade Celsius, în timp ce în București se vor înregistra aproximativ 18 grade.