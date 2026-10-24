Cum va fi vremea azi: ceață și burniță în mai multe regiuni. Unde cresc temperaturile și câte grade vor fi în București

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 oct. 2026, 07:42

Vremea din România se va încălzi ușor sâmbătă, 24 octombrie 2026, însă diminețile și nopțile vor fi marcate de ceață, nori joși și, izolat, burniță. În unele regiuni sunt așteptate ploi slabe, în timp ce în alte zone temperaturile vor urca până la 21 de grade Celsius. În Capitală, valorile termice maxime vor ajunge la 17-18 grade, iar la munte șansele de precipitații vor rămâne reduse.

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