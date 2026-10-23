Iarnă în toată regula la munte. Cât ține episodul de vreme severă. Anunțul șefei ANM -FOTO/VIDEO

Publicat 23 oct. 2026, 12:33 Actualizat 23 oct. 2026, 12:34 Sursă Realitatea PLUS

Iarna și-a intrat în drepturi la munte, unde ninge abundent de câteva ore. Pe Vârful Postăvaru, din Poiana Brașov, zăpada s-a așternut deja într-un strat consistent, acoperind totul în jur, deși calendarul ne arată că suntem încă în plină toamnă. Imaginile surprinse în zonă sunt de-a dreptul spectaculoase și au devenit rapid virale pe internet.

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