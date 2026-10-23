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Iarnă în toată regula la munte. Cât ține episodul de vreme severă. Anunțul șefei ANM -FOTO/VIDEO

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat23 oct. 2026, 12:33
Actualizat23 oct. 2026, 12:34
SursăRealitatea PLUS

Iarna și-a intrat în drepturi la munte, unde ninge abundent de câteva ore. Pe Vârful Postăvaru, din Poiana Brașov, zăpada s-a așternut deja într-un strat consistent, acoperind totul în jur, deși calendarul ne arată că suntem încă în plină toamnă. Imaginile surprinse în zonă sunt de-a dreptul spectaculoase și au devenit rapid virale pe internet.

La munte, la altitudini mari, ninge ca în plină iarnă. La peste 2.000 de metri în Munții Făgăraș Bâlea Lac, Transfăgărășan, în zona Vârful Omu, dar și în alte stațiuni montane precum Poiana Brașov, sunt ninsori viscolite.

Cât ține episodul de vreme severă

În paralel, vremea se schimbă radical în cea mai mare parte a țării. Meteorologii anunță ploi, averse și, izolat, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

Până în această seară va fi valabilă o informare meteorologică vizând ploile în jumătatea de est a teritoriului, care pot acumula izolat peste 30 de litri pe metru pătrat, dar și intensificările vântului, care de asemenea mai sunt posibile, în special în partea de est a teritoriului și pe crestele montane

— a declarat Elena Mateescu, directorul ANM, la Realitatea PLUS.

Totodată, șefa ANM a subliniat că vremea va fi frumoasă în Banat și Oltenia, regiuni unde se înregistrează și cele mai ridicate valori termice.

Vreme frumoasă în Banat, în Oltenia, acolo unde se înregistrează și valorile termice cele mai ridicate. Așteptăm zilele viitoare ca vremea să se mai încălzească în acest weekend, maxime în general între 13 și 22 de grade

— a mai spus Elena Mateescu.

Autoritățile avertizează șoferii care vin în stațiunile de la munte în acest weekend să nu plece la drum fără cauciucuri de iarnă și să adapteze viteza la condițiile meteo. 

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