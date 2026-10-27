ANM a emis două avertizări Cod galben de ploi și vânt puternic. Bucureștiul și mai multe județe, vizate HARTĂ

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 oct. 2026, 11:22

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți două avertizări Cod galben care vizează Capitala și mai multe județe din sudul și estul României. Meteorologii avertizează că ploile vor aduce cantități importante de apă, în timp ce rafalele de vânt vor ajunge la 70 km/h. În zonele montane înalte sunt așteptate lapoviță și ninsoare, urmând să se depună un nou strat de zăpadă.

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