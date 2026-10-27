ANM a emis două avertizări Cod galben de ploi și vânt puternic. Bucureștiul și mai multe județe, vizate HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți două avertizări Cod galben care vizează Capitala și mai multe județe din sudul și estul României. Meteorologii avertizează că ploile vor aduce cantități importante de apă, în timp ce rafalele de vânt vor ajunge la 70 km/h. În zonele montane înalte sunt așteptate lapoviță și ninsoare, urmând să se depună un nou strat de zăpadă.
Prima avertizare Cod galben emisă de ANM este valabilă de marți, de la ora 10:00, până miercuri, la ora 12:00. Atenționarea vizează municipiul București și județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Călărași, Ialomița, Constanța și Tulcea. În aceste regiuni, ploile vor determina acumulări de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, atât în intervale scurte de timp, cât și prin acumulare. Izolat, cantitățile de precipitații vor depăși 40 l/mp.
Cea de-a doua avertizare Cod galben vizează intensificările vântului și este valabilă de marți, de la ora 16:00, până miercuri, la ora 15:00. Sunt vizate județele Brăila, Buzău, Călărași și Ialomița, unde rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h.
Județele Călărași și Ialomița se află sub incidența ambelor avertizări, fiind vizate atât de ploile însemnate cantitativ, cât și de intensificările vântului.
Lapoviță și ninsoare la munte
Pe lângă cele două avertizări Cod galben, ANM a transmis și o informare meteorologică valabilă de marți, de la ora 10:00, până miercuri, la ora 15:00. În sudul și estul țării, precum și în zona Carpaților de Curbură, sunt prognozate precipitații moderate cantitativ, cu acumulări de 10-30 l/mp.
La altitudini de peste 1.700 de metri, în special în Carpații Meridionali, marți vor continua precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare. Potrivit prognozei, se va depune un nou strat de zăpadă, cu grosimi de aproximativ 3-5 centimetri.
Vântul va avea intensificări temporare și în sudul și centrul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea. În aceste zone, rafalele vor atinge, în general, viteze de 40-50 km/h. La munte, pe creste, vântul va sufla mai puternic, cu viteze de 60-80 km/h.
Cum va fi vremea în București marți și miercuri
În București, de marți și până miercuri dimineață, cerul va fi noros și temporar va ploua, potrivit prognozei speciale emise de meteorologi. Pe parcursul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 20-30 l/mp, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11-12 grade Celsius, iar minima se va situa între 9 și 11 grade.
Miercuri, până la ora 15:00, vremea va rămâne închisă, cu ploi slabe temporare, mai arată sursa citată. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 13-14 grade Celsius.