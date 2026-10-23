Cea mai mortală vară din istoria Europei: peste 50.000 de decese din cauza caniculei. Studiu alarmant

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 oct. 2026, 08:18

Vara anului 2026 ar putea fi cea mai mortală din ultimele decenii în Europa, din cauza temperaturilor extreme. Peste 50.000 de persoane ar fi murit în timpul valurilor de caniculă, iar aproximativ 32.000 dintre decese sunt atribuite schimbărilor climatice provocate de activitatea umană. Bilanțul reiese din două studii științifice care au analizat temperaturile și mortalitatea din sute de orașe europene. Cele mai afectate au fost persoanele vârstnice, însă căldura extremă a făcut mii de victime și în rândul adulților sub 65 de ani.

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