Toni Neacșu: „Războiul este între clasa politică și justiție”. Fostul judecător CSM vorbește despre lupta pentru controlul sistemului judiciar

Fostul judecător CSM Toni Neacșu a declarat, la Realitatea Plus, că tensiunile dintre clasa politică și sistemul judiciar trebuie privite în contextul luptei pentru influență asupra justiției. Acesta a susținut că declarațiile privind presiunile asupra instanțelor sunt importante nu pentru că ar dezvălui un fenomen nou, ci pentru că provin de la o persoană care ocupă o funcție oficială în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Toni Neacșu: Lupta pentru influența asupra justiției durează de ani de zile
În opinia fostului membru al Consiliului Superior al Magistraturii, disputele privind controlul sistemului judiciar nu sunt recente. Toni Neacșu a afirmat că, de-a lungul anilor, au existat perioade în care anumite componente ale justiției ar fi fost influențate de interese din afara sistemului judiciar.
Acesta a făcut referire la perioada în care Laura Codruța Kovesi a condus parchetele din România, susținând că atunci activitatea acestora ar fi fost subordonată unor interese care nu țineau de actul de justiție. Afirmațiile reprezintă evaluarea exprimată de fostul judecător în intervenția televizată.
Neacșu consideră că, după diminuarea influenței directe asupra sistemului judiciar, clasa politică ar fi căutat alte modalități de a interveni, inclusiv prin modificarea legislației.
Modificările legilor justiției, în centrul disputelor politice
Fostul judecător CSM a amintit conflictele generate de modificarea legilor justiției, susținând că disputele legislative trebuie analizate și din perspectiva interesului politicienilor de a influența sistemul judiciar.
Potrivit acestuia, miza nu s-ar limita la organizarea instanțelor sau la numirea conducerii acestora, ci ar include și posibilitatea exercitării unei influențe asupra deciziilor și funcționării justiției.
Toni Neacșu a afirmat că presiunile asupra sistemului judiciar ar fi vizat, direct sau indirect, inclusiv Înalta Curte de Casație și Justiție. El a avertizat că persoanele care dețin puterea politică și sunt implicate în proceduri judiciare pot avea interesul de a-și influența propriile situații juridice.
În acest context, fostul magistrat a subliniat că independența sistemului judiciar depinde de capacitatea judecătorilor și a instituțiilor de a rezista unor asemenea presiuni.
Salariile și pensiile magistraților, teme în disputa dintre politicieni și justiție
În analiza sa, Neacșu a susținut că dezbaterile publice privind salarizarea și pensiile magistraților pot reprezenta doar o parte vizibilă a unui conflict mai amplu între clasa politică și sistemul judiciar.
Acesta a apreciat că disputele nu ar trebui reduse la aceste teme, ci analizate și prin prisma interesului pe care actorii politici l-ar putea avea în exercitarea unui control asupra justiției.
Fostul judecător a descris relația actuală dintre cele două tabere drept un conflict de amploare, în care miza ar fi influența asupra unui sistem care, în opinia sa, nu mai poate fi controlat direct de un partid sau de o anumită persoană.
Declarațiile lui Toni Neacșu au fost făcute la Realitatea Plus, în contextul discuțiilor despre presiunile asupra justiției și relația dintre puterea politică și instituțiile judiciare.