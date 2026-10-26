Toni Neacșu: „Războiul este între clasa politică și justiție”. Fostul judecător CSM vorbește despre lupta pentru controlul sistemului judiciar

Publicat 26 oct. 2026, 18:03 Sursă Realitatea PLUS

Fostul judecător CSM Toni Neacșu a declarat, la Realitatea Plus, că tensiunile dintre clasa politică și sistemul judiciar trebuie privite în contextul luptei pentru influență asupra justiției. Acesta a susținut că declarațiile privind presiunile asupra instanțelor sunt importante nu pentru că ar dezvălui un fenomen nou, ci pentru că provin de la o persoană care ocupă o funcție oficială în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

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