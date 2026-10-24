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Justitie· 2 min citire
Fiul lui Tudorel Toader, suspendat de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași după arestarea preventivă
FOTO: Facebook
Publicat24 oct. 2026, 19:51
Actualizat24 oct. 2026, 19:52
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a anunțat sâmbătă seara suspendarea contractului individual de muncă al lui Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept, arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol și agresiune sexuală asupra a două studente.
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