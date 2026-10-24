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Justitie· 2 min citire

Fiul lui Tudorel Toader, suspendat de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași după arestarea preventivă

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 oct. 2026, 19:51
Actualizat24 oct. 2026, 19:52

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a anunțat sâmbătă seara suspendarea contractului individual de muncă al lui Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept, arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol și agresiune sexuală asupra a două studente.

Fiul lui Tudorel Toader, suspendat de la Facultatea de Drept

Conducerea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a transmis că își reafirmă angajamentul ferm față de respectarea standardelor de etică universitară și menținerea calității procesului de învățământ. Totodată, instituția îi încurajează pe studenți să sesizeze orice abatere de la etica universitară, inclusiv cazurile de hărțuire sexuală sau alte fapte asociate acestui domeniu.

Dată fiind decizia de astăzi a instanţei în ceea ce priveşte arestul preventiv, trebuie precizat faptul că o astfel de situaţie atrage automat suspendarea contractului de muncă. În consecinţă, a fost convocată, pentru luni dimineaţă, o şedinţă a Consiliului Facultăţii de Drept, în care vor fi identificate măsurile care trebuie aplicate imediat pentru ca activitatea didactică să nu fie afectată negativ

— a transmis Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din cadrul universității și fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Măsura a fost dispusă sâmbătă dimineață de magistrații Curții de Apel Iași.

Studentele susțin că ar putea exista și alte victime

Acesta este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Lectorul fusese reținut vineri de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași.

Potrivit acuzațiilor, Alexandru Toader ar fi hărțuit sexual două studente. Una dintre tinere le-a relatat jurnaliștilor că ar fi cedat avansurilor acestuia și ar fi întreținut relații sexuale cu el în două ocazii, prima dată în biroul de la facultate, iar ulterior la notariatul pe care acesta îl deține în centrul Iașiului.

Cele două studente susțin că lectorul le-ar fi abordat după ce nu au promovat examenul din prima sesiune. De asemenea, tinerele afirmă că ar putea exista și alte victime în cadrul facultății.

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