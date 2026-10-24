Fiul lui Tudorel Toader, suspendat de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași după arestarea preventivă

Publicat 24 oct. 2026, 19:51 Actualizat 24 oct. 2026, 19:52

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a anunțat sâmbătă seara suspendarea contractului individual de muncă al lui Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept, arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol și agresiune sexuală asupra a două studente.

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