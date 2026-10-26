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Justitie· 1 min citire
Bărbatul care a intrat cu o armă și o grenadă airsoft în sediul Poliției Alba Iulia, arestat preventiv
Pistol airsoft/ Profimedia
Bărbatul de 43 de ani care a intrat sâmbătă seara în sediul Poliției Municipiului Alba Iulia cu o armă și o grenadă de tip airsoft și i-a cerut unui agent să îl împuște a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Bărbatul este cercetat pentru ultraj și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.
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