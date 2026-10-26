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Justitie· 1 min citire

Bărbatul care a intrat cu o armă și o grenadă airsoft în sediul Poliției Alba Iulia, arestat preventiv

Pistol airsoft/ Profimedia

Pistol airsoft/ Profimedia

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 26 oct. 2026, 10:52

Bărbatul de 43 de ani care a intrat sâmbătă seara în sediul Poliției Municipiului Alba Iulia cu o armă și o grenadă de tip airsoft și i-a cerut unui agent să îl împuște a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Bărbatul este cercetat pentru ultraj și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Bărbatul a intrat în sediul Poliției cu o armă și o grenadă airsoft

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba, incidentul a avut loc în seara zilei de 24 octombrie 2026. Bărbatul, din municipiul Alba Iulia, a intrat în zona de control al accesului din sediul Poliției, având asupra sa o armă de tip airsoft și o grenadă folosită în jocurile de airsoft.

Conform polițiștilor, acesta a îndreptat cele două obiecte către agentul aflat în serviciu și i-ar fi cerut să îl împuște. Bărbatul a fost imediat imobilizat și încătușat de polițiștii aflați în sediu. La fața locului au intervenit și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS).

În urma controlului corporal, polițiștii au descoperit asupra sa și un briceag. Agentul de poliție nu a suferit leziuni, a precizat IPJ Alba.

În această seară, 24 octombrie 2026, un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din municipiul Alba Iulia, ar fi intrat în zona de control acces din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, având asupra sa o armă de tip airsoft și o grenadă utilizată în cadrul jocurilor de airsoft, pe care le-ar fi îndreptat către agentul de poliție aflat în serviciu, solicitându-i acestuia să îl împuște. (...) În urma controlului corporal efectuat asupra bărbatului, polițiștii au descoperit și un briceag. Precizăm că agentul de poliție nu a suferit leziuni corporale în urma incidentului

— au transmis, sâmbătă seara, reprezentanții IPJ Alba.

Inițial, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior procurorii au solicitat arestarea sa preventivă. Judecătoria Alba Iulia a dispus arestarea pentru 30 de zile, măsură pe care acesta a contestat-o.

Instanța a admis propunerea procurorilor și a respins cererea inculpatului, formulată prin avocatul desemnat din oficiu, de a fi luată o măsură preventivă mai ușoară.

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