Închisoare pe viață după măcelul de la Urziceni. 39 de condamnări în dosarul răfuielii cu doi morți
Răfuiala Urziceni
Pedepse extrem de dure în dosarul răfuielii sângeroase dintre două clanuri din Urziceni, în urma căreia doi oameni au fost împușcați mortal, iar alte șase persoane au fost rănite. Tribunalul Ialomița a pronunțat 39 de condamnări, iar bărbatul care a tras focurile de armă fatale a primit detenție pe viață. Alți opt inculpați au fost condamnați la cel puțin 20 de ani de închisoare, cele mai mari pedepse fiind de 29 și 26 de ani. În cazul unui adolescent, minor la momentul faptelor, judecătorii au dispus o măsură educativă. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
Decizia a fost pronunțată pe 21 octombrie 2026 și anunțată vineri, 23 octombrie, de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. În total, 40 de persoane au fost trimise în judecată pentru implicarea în confruntarea violentă din 8 februarie 2025, când două familii rivale din județele Prahova și Ialomița s-au întâlnit pe străzile municipiului Urziceni. Membrii celor două grupuri veniseră înarmați cu pistoale, puști, topoare, bâte, răngi, cuțite și macete. Judecătorii au stabilit, în primă instanță, că omorul și tentativele de omor au fost comise cu premeditare.
Închisoare pe viață pentru bărbatul care a împușcat mortal două persoane la Urziceni
Cea mai aspră pedeapsă a fost primită de bărbatul care a deschis focul cu muniție letală asupra grupului advers și a provocat moartea a două persoane. Tribunalul Ialomița a decis condamnarea acestuia la detențiune pe viață, cea mai severă sancțiune prevăzută de legislația penală din România. În aceeași cauză, ceilalți 18 membri ai grupului care s-a deplasat la Urziceni au primit pedepse cuprinse între 19 ani și patru luni și 29 de ani de închisoare.
Judecătorii au considerat că aceștia au avut un rol important în producerea tragediei, chiar dacă nu toți au tras cu armele sau au lovit direct victimele. Potrivit procurorilor, prezența lor la confruntare, sprijinul oferit și participarea la acțiunea violentă i-au întărit autorului hotărârea de a comite faptele. Din acest motiv, cei 18 au fost condamnați pentru complicitate la omor calificat și complicitate la tentativă de omor calificat.
Doi dintre inculpați au primit condamnări și pentru că au atacat direct persoane din grupul advers. Unul dintre ei a tras cu o armă cu alice asupra a două persoane, provocându-le răni, în timp ce un alt participant a lovit un bărbat în zona capului cu o macetă. În cazul ambilor, instanța a reținut și săvârșirea unor tentative de omor calificat.
În total, pe lângă condamnarea la detențiune pe viață, opt inculpați au primit pedepse de cel puțin 20 de ani de închisoare. Cele mai mari condamnări cu durată determinată sunt de 29 și 26 de ani.
Cum a început răfuiala dintre cele două clanuri. Membrii grupurilor veniseră pregătiți de luptă
Conflictul care a dus la moartea celor două persoane s-a produs pe 8 februarie 2025, în jurul orei 17:00, pe străzile municipiului Urziceni. Potrivit anchetatorilor, între cele două familii din Prahova și Ialomița exista o stare tensionată mai veche, iar neînțelegerile nu au putut fi rezolvate pe cale pașnică. Una dintre familii ar fi propus o înțelegere, însă membrii celeilalte au refuzat și au decis să se deplaseze cu mai multe autoturisme la Urziceni, pentru o confruntare directă.
Ambele grupuri s-au pregătit înainte de întâlnire. Participanții aveau asupra lor arme de foc letale și neletale, bâte, topoare, răngi, cuțite și macete. În total, cele două tabere au însumat 40 de persoane trimise ulterior în judecată. Confruntarea s-a transformat rapid într-o încăierare violentă, în timpul căreia au fost trase mai multe focuri de armă.
În urma atacului, două persoane au murit, iar alte șase au fost rănite. Patru dintre răniți au fost împușcați, iar în cazul a două persoane leziunile au fost atât de grave încât le-au pus viața în pericol. Procurorii au descris conflictul drept o formă de justiție privată, în care membrii celor două grupuri au încercat să își rezolve neînțelegerile prin violență. Ancheta a arătat că nu a fost vorba despre o simplă altercație spontană, ci despre o confruntare pentru care participanții se pregătiseră.
După încetarea violențelor, doi dintre inculpați au ascuns două dintre armele folosite, încercând să împiedice identificarea acestora și stabilirea împrejurărilor în care au fost trase focurile.
Pedepse grele și pentru membrii clanului advers. Un bărbat a primit 19 ani de închisoare
Tribunalul Ialomița a stabilit condamnări și pentru persoanele din cel de-al doilea grup, format din 21 de inculpați. Bărbatul care a tras mai multe focuri de pistol în direcția taberei adverse a primit o pedeapsă de 19 ani de închisoare. Acesta a fost condamnat pentru tentativă de omor calificat, infracțiuni privind regimul armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice și sustragerea de probe. Alți cinci inculpați, despre care instanța a reținut că l-au sprijinit moral pe bărbatul care a tras cu pistolul, au fost condamnați la pedepse cuprinse între 11 ani și opt luni și 14 ani și patru luni de închisoare. Judecătorii au considerat că prezența și participarea lor la acțiunea violentă au contribuit la săvârșirea tentativei de omor calificat.
În cazul altor 14 inculpați majori, pedepsele sunt mai mici, dar rămân semnificative. Aceștia au primit condamnări cuprinse între patru ani și opt luni și șase ani și opt luni de închisoare, pentru încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Pentru cel de-al 21-lea participant, care era minor la data faptelor, instanța a aplicat măsura educativă a asistării zilnice pentru o perioadă de cinci luni. Aceasta presupune respectarea unui program stabilit și supravegheat în condițiile legii, fiind diferită de o pedeapsă cu închisoarea.
Astfel, dintre cele 40 de persoane trimise în judecată, 39 au primit condamnări penale, iar minorului i-a fost aplicată o măsură educativă.
Bunuri puse sub sechestru până la 14 milioane de euro. Ce au decis judecătorii
Pe lângă pedepsele pronunțate, Tribunalul Ialomița a menținut măsurile asigurătorii dispuse în timpul urmăririi penale. Acestea urmăresc conservarea bunurilor care ar putea fi folosite ulterior pentru acoperirea prejudiciilor și pentru plata eventualelor despăgubiri. În cazul bărbatului condamnat la detențiune pe viață și al celor 18 complici ai săi, judecătorii au menținut indisponibilizarea bunurilor prezente și viitoare până la concurența sumei de 13 milioane de euro. Pentru inculpatul din grupul advers, care a tras cu pistolul, și cei cinci complici ai acestuia, măsurile asigurătorii au fost menținute până la plafonul de un milion de euro.
Instanța a decis și menținerea sechestrului asupra a patru autoturisme folosite de inculpați în timpul conflictului. În același timp, conturile bancare ale 18 persoane rămân poprite, potrivit măsurilor dispuse în dosar. În total, plafoanele măsurilor asigurătorii ajung la 14 milioane de euro. Aceste sume nu reprezintă despăgubiri definitive acordate familiilor victimelor sau persoanelor rănite, ci limitele până la care au fost indisponibilizate bunuri pentru garantarea eventualelor obligații financiare.
Judecătorii au dispus și confiscarea armelor, muniției și obiectelor folosite în confruntarea violentă. De asemenea, au fost menținute măsurile preventive luate față de inculpați.
Despăgubirile pentru victime vor fi stabilite într-un dosar separat
Deși instanța a pronunțat pedepsele în dosarul penal, problema despăgubirilor nu a fost soluționată odată cu acestea. Tribunalul Ialomița a dispus separarea acțiunii civile, care va fi analizată într-un alt dosar. În cadrul acestei proceduri urmează să fie stabilite eventualele sume datorate persoanelor rănite și familiilor celor doi bărbați care și-au pierdut viața. Pentru aceasta, instanța va trebui să analizeze cererile formulate, documentele justificative și răspunderea civilă a persoanelor implicate.
Menținerea sechestrelor și a celorlalte măsuri asigurătorii are rolul de a proteja posibilitatea recuperării unor despăgubiri. În lipsa acestor măsuri, bunurile persoanelor obligate la plată ar putea fi înstrăinate înainte de soluționarea definitivă a cererilor civile. Prin urmare, procesul privind repararea prejudiciilor continuă, chiar dacă Tribunalul Ialomița a pronunțat deja o primă sentință în dosarul penal.
Dosarul răfuielii de la Urziceni, soluționat în primă instanță după o anchetă amplă
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București arată că dosarul a fost unul complex, atât prin numărul mare de persoane implicate, cât și prin gravitatea acuzațiilor și volumul probelor administrate. Anchetatorii au avut de stabilit contribuția fiecăruia dintre cei 40 de inculpați, în condițiile în care violențele s-au desfășurat în grup și au implicat folosirea mai multor tipuri de arme. Au fost analizate împrejurările în care s-au produs omorurile, tentativele de omor, încăierarea, precum și acțiunile prin care unii participanți ar fi încercat să ascundă probe.
Urmărirea penală a fost finalizată în aproximativ două luni de la data faptelor. Rechizitoriile au fost întocmite pe 1 și 8 aprilie 2025, iar cele 40 de persoane au fost trimise în judecată în aceeași lună. Sentința Tribunalului Ialomița a fost pronunțată pe 21 octombrie 2026, la aproximativ un an și șase luni de la trimiterea dosarului în instanță. Procurorii au subliniat că participarea la un conflict colectiv nu înlătură răspunderea penală individuală. În cazul de la Urziceni, judecătorii au analizat atât acțiunile celor care au tras cu armele sau au lovit victimele, cât și contribuția persoanelor care au sprijinit săvârșirea faptelor. Hotărârea pronunțată este una de primă instanță, astfel că poate fi atacată cu apel. Până la rămânerea definitivă a sentinței, inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.
De la un conflict între două familii la o răfuială cu arme de foc pe străzile din Urziceni
Tragedia din 8 februarie 2025 a provocat numeroase reacții la nivel național, după ce imagini cu membrii celor două grupări înarmați au început să circule în mediul online. În înregistrările surprinse în timpul confruntării se observau mai multe persoane care alergau pe străzi, unele având asupra lor bâte, răngi și arme de foc.
Potrivit informațiilor apărute la momentul respectiv, disputa ar fi pornit de la probleme legate de relația și căsătoria a doi tineri din familiile rivale. Cele două grupări au fost prezentate în presă drept clanul Ministru, din Ialomița, și clanul Catană, din Prahova. Aceste detalii au fost relatate în primele zile ale anchetei, în timp ce procurorii au confirmat ulterior existența unei stări tensionate mai vechi între familii. Cei doi bărbați uciși erau frați și făceau parte din gruparea din Urziceni. După ce au fost împușcați, victimele au fost transportate la spital, însă medicii nu au mai reușit să le salveze viața.
Imediat după producerea atacului, Realitatea.net a relatat despre confruntarea dintre clanurile din Urziceni, soldată cu doi morți și mai multe persoane rănite. La acel moment, polițiștii încercau să identifice toate persoanele implicate și să îi găsească pe cei care deschiseseră focul.
Autoritățile au instituit filtre rutiere în mai multe județe, iar echipe de investigații criminale au fost mobilizate pentru depistarea suspecților. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat dosarul, în timp ce polițiștii și jandarmii au desfășurat mai multe operațiuni pentru identificarea participanților și găsirea armelor folosite.
Zeci de percheziții și 40 de inculpați trimiși în judecată
În zilele care au urmat răfuielii, anchetatorii au efectuat percheziții în mai multe județe, inclusiv Ialomița, Prahova, Ilfov și Teleorman. La 11 februarie 2025, procurorii anunțau reținerea a 15 persoane implicate în conflict, în timp ce alte persoane erau căutate sau cercetate în calitate de suspecți. Operațiunile au continuat și în săptămâna următoare, când polițiștii au pus în aplicare alte 25 de mandate de percheziție. La acțiuni au participat sute de polițiști și jandarmi, inclusiv efective specializate în intervenții.
La finalizarea urmăririi penale, în aprilie 2025, procurorii au trimis în judecată 40 de inculpați. Dintre aceștia, 24 se aflau în arest preventiv, patru în arest la domiciliu, iar 12 sub control judiciar, potrivit situației comunicate atunci de Parchet. Acuzațiile au inclus omor calificat, tentativă de omor calificat, complicitate la aceste infracțiuni, încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și sustragerea ori distrugerea de probe. După aproximativ un an și jumătate de judecată, Tribunalul Ialomița a pronunțat primele pedepse. Sentința din 21 octombrie 2026 aduce dosarul într-o nouă etapă, însă procedurile judiciare pot continua în cazul în care hotărârea va fi atacată cu apel.
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