Închisoare pe viață după măcelul de la Urziceni. 39 de condamnări în dosarul răfuielii cu doi morți

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 oct. 2026, 14:11

Pedepse extrem de dure în dosarul răfuielii sângeroase dintre două clanuri din Urziceni, în urma căreia doi oameni au fost împușcați mortal, iar alte șase persoane au fost rănite. Tribunalul Ialomița a pronunțat 39 de condamnări, iar bărbatul care a tras focurile de armă fatale a primit detenție pe viață. Alți opt inculpați au fost condamnați la cel puțin 20 de ani de închisoare, cele mai mari pedepse fiind de 29 și 26 de ani. În cazul unui adolescent, minor la momentul faptelor, judecătorii au dispus o măsură educativă. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

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