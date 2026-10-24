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Independența justiției, sub lupă. Alessia Păcuraru, interviu exploziv la Înalta Curte de Casație și Justiție

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 oct. 2026, 18:06
Actualizat24 oct. 2026, 18:13
SursăRealitatea PLUS

”Sub semnul legii”, un proiect jurnalistic dedicat sistemului judiciar, coordonat de Alessia Păcuraru, jurnalist Realitatea Plus, aduce în prim-plan provocările justiției și importanța menținerii independenței, precum și echilibrului acesteia, în pofida atacurilor și controverselor. Primul interviu a fost realizat la Înalta Curte de Casație și Justiție, avându-l ca invitat pe Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al instituției. Interviul integral poate fi urmărit pe realitatea.net și pe celelalte platforme online ale televiziunii Realitatea Plus.

”Sub semnul legii”: Alessia Păcuraru, interviu la Înalta Curte de Casație și Justiție

Vedeți dumneavoastră, se schimbă puterea politică prin alegeri democratice periodice, apare alternanța la guvernare. Deci și legislativul și executivul se schimbă prin votul populației. Vine o majoritate politică, ea nu poate să modeleze justiția după chipul și asemănarea sa sau după placul său, pentru că justiția trebuie să rămână între cele trei puteri ale statului, ea trebuie să rămână perenă și ca factor de stabilitate constituțională

— a declarat Victor Alistar

Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție a subliniat importanța înțelegerii modului în care funcționează justiția, pentru apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor, precum și necesitatea combaterii minciunii și manipulării.

Până la urmă, un judecător în dosarul său exercită puterea în stat. Să vrem să înțelegem cum funcționează justiția ca să putem să ne creștem șansele de apărare a drepturilor și libertăților noastre, asta înseamnă să luăm ceea ce este adevărat și să creăm o reacție de respingere față de minciună și manipulare, pentru că nu face altceva decât să ne înțeseze gîndirea și să ne învenineze inima atunci când am putea să avem nevoie de justiție

— a conchis acesta.
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