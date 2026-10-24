Independența justiției, sub lupă. Alessia Păcuraru, interviu exploziv la Înalta Curte de Casație și Justiție

Publicat 24 oct. 2026, 18:06 Actualizat 24 oct. 2026, 18:13 Sursă Realitatea PLUS

”Sub semnul legii”, un proiect jurnalistic dedicat sistemului judiciar, coordonat de Alessia Păcuraru, jurnalist Realitatea Plus, aduce în prim-plan provocările justiției și importanța menținerii independenței, precum și echilibrului acesteia, în pofida atacurilor și controverselor. Primul interviu a fost realizat la Înalta Curte de Casație și Justiție, avându-l ca invitat pe Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al instituției. Interviul integral poate fi urmărit pe realitatea.net și pe celelalte platforme online ale televiziunii Realitatea Plus.

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