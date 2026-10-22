Doru Octavian Dumitru, mesaj la un an de la AVC-ul care l-a obligat să reînvețe să meargă

Publicat 22 oct. 2026, 13:37 Actualizat 22 oct. 2026, 14:43

La un an de la AVC-ul care l-a dus de urgență în sala de operație și l-a obligat să reînvețe să meargă și să vorbească, Doru Octavian Dumitru a transmis un mesaj emoționant despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Artistul a vorbit despre lupta pentru recuperare și despre efortul de a-și recăpăta abilitățile de bază după accidentul vascular cerebral care i-a schimbat radical viața.

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