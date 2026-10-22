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Doru Octavian Dumitru, mesaj la un an de la AVC-ul care l-a obligat să reînvețe să meargă

Doru Octavian Dumitru

Doru Octavian Dumitru

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 oct. 2026, 13:37
Actualizat22 oct. 2026, 14:43

La un an de la AVC-ul care l-a dus de urgență în sala de operație și l-a obligat să reînvețe să meargă și să vorbească, Doru Octavian Dumitru a transmis un mesaj emoționant despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Artistul a vorbit despre lupta pentru recuperare și despre efortul de a-și recăpăta abilitățile de bază după accidentul vascular cerebral care i-a schimbat radical viața.

Mesajul emoționant publicat de Doru Octavian Dumitru pe Facebook

La un an de la problemele grave de sănătate care l-au dus de urgență la spital, Doru Octavian Dumitru a transmis un mesaj emoționant pe Facebook, în care a vorbit despre recunoștință, credință și oamenii care l-au ajutat să treacă prin recuperarea dificilă.

Pentru mine a trecut un an de când a trebuit să reînvăț să pășesc, să gândesc, să vorbesc din nou. Un an în care a trebuit să îmi regăsesc curajul pentru a merge mai departe. Mai ales să-mi liniștesc minunea copilului din mine care s-a trezit speriat, tot încercând să-l ajute pe omul mare care și-a pierdut echilibrul. Încă mai avem de lucru. Dar nici măcar o clipă nu a trecut peste mine în tot acest răstimp, în ciuda stângaciilor, confuziilor, durerilor și temerilor trăite, fără a avea sufletul plin de recunoștință pentru toți cei care mi-au fost alături

— a scris Doru Octavian Dumitru în postarea sa pe Facebook.

Doru Octavian Dumitru, operat de urgență după un AVC

Problemele de sănătate ale artistului au devenit publice în seara de 21 octombrie 2025, când acesta urma să susțină un spectacol la Onești. După ce i s-a făcut rău, a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava.

Acolo, medicii au efectuat o trombectomie, procedură utilizată în anumite cazuri de accident vascular cerebral ischemic pentru îndepărtarea cheagului care blochează circulația sângelui. Potrivit informațiilor publicate atunci, intervenția a fost urmată de stabilizarea stării artistului. Spectacolele programate în perioada respectivă au fost anulate sau urmau să fie reprogramate. 

Artistul a vorbit ulterior, într-o postare pe social media, despre încercarea de a-și recăpăta abilitățile de bază, mărturisind că a trebuit să reînvețe să pășească, să gândească și să vorbească.

Mesajul transmis după perioada dificilă

La aproximativ o lună de la AVC, Doru Octavian Dumitru a revenit în atenția publicului printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Artistul și-a exprimat recunoștința pentru familie, prieteni și fani și a transmis un gând de susținere persoanelor care trec prin momente grele.

„Îți mulțumesc Dumnezeul meu pentru toate darurile vieții, dar mai ales pentru răbdarea Ta cu noi”, a scris acesta în mesajul relatat de presa românească. El a vorbit și despre bucuria de a fi putut aduce râsete și alinare oamenilor prin munca sa. Postarea a primit numeroase mesaje de încurajare din partea fanilor și a colegilor de breaslă. 

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