Tineri din Arad, sub control judiciar după ce au umilit un copil de 11 ani în parc. Întreaga scenă, filmată și postată online

Trei adolescenți de 16 și 17 ani și un tânăr de 21 de ani, acuzați că au imobilizat și dezbrăcat cu forța un copil de 11 ani într-un parc din comuna Șeitin, județul Arad, apoi au filmat și publicat imaginile pe rețelele sociale, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Cei patru sunt obligați să poarte dispozitive electronice de supraveghere și să nu se apropie de victimă sau să comunice cu aceasta, potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.
Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc în seara zilei de 9 octombrie 2026, în jurul orei 22:00, în parcul central al comunei Șeitin.
Anchetatorii susțin că unul dintre inculpați, un adolescent de 17 ani, a alergat după copilul de 11 ani, l-a prins din spate și l-a imobilizat la sol, împiedicându-l să se miște. În timp ce minorul era ținut la pământ, ceilalți doi adolescenți i-ar fi dat jos pantalonii și lenjeria intimă, iar întreaga scenă ar fi fost înregistrată audio-video cu telefonul mobil de tânărul de 21 de ani.
Potrivit procurorilor, înregistrarea a fost ulterior publicată pe rețelele sociale Facebook și Instagram.
Ce acuzații le aduc procurorii celor patru tineri?
Prin ordonanța din 24 octombrie 2026, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cei patru inculpați. Astfel, adolescentul în vârstă de 17 ani care ar fi imobilizat victima este cercetat pentru lipsire de libertate în mod ilegal. Ceilalți doi minori, în vârstă de 16 și 17 ani, sunt acuzați de complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal.
Tânărul de 21 de ani este cercetat pentru complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal și violarea vieții private. Procurorul de caz a dispus plasarea tuturor celor patru sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Pe durata măsurii, aceștia trebuie să poarte dispozitive electronice de supraveghere și le este interzis să se apropie de victimă sau să comunice cu aceasta.
Cum a aflat Poliția despre incident?
Cazul a intrat în atenția polițiștilor arădeni în 23 octombrie, după ce tânărul de 21 de ani a sunat la 112 pentru a reclama o posibilă agresiune în localitatea Șeitin.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Arad, acesta a relatat că ar fi publicat un videoclip pe o rețea de socializare, iar alte persoane l-ar fi acuzat că a comis o agresiune. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că înregistrarea ar fi fost realizată chiar de apelant, în seara de 9 octombrie, în jurul orei 22:00.
Pe baza probelor administrate, toți cei patru tineri au fost reținuți pentru 24 de ore, înainte ca procurorul să dispună măsura controlului judiciar. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Acuzațiile formulate de procurori urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare, iar inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.