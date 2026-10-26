Tribunalul București respinge prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu și Ionel Rusen

Publicat 26 oct. 2026, 13:58 Actualizat 26 oct. 2026, 14:12

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen vor fi cercetați în continuare sub control judiciar, după ce Tribunalul București (TB) a respins luni, 26 octombrie, solicitarea de prelungire a arestării preventive. Cei doi sunt vizați de o anchetă DIICOT privind acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Decizia judecătorilor nu este, însă, definitivă.

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