Tribunalul București respinge prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu și Ionel Rusen

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen vor fi cercetați în continuare sub control judiciar, după ce Tribunalul București (TB) a respins luni, 26 octombrie, solicitarea de prelungire a arestării preventive. Cei doi sunt vizați de o anchetă DIICOT privind acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Decizia judecătorilor nu este, însă, definitivă.
Tribunalul București (TB) a respins, luni, ca neîntemeiată, solicitarea DIICOT de prelungire cu 30 de zile a măsurii arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat într-un dosar în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.
Decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată.
Călin Georgescu se află în Arestul Central al Capitalei din 29 septembrie. Mandatul de arestare preventivă emis pe numele său și al lui Ionel Rusen este valabil până joi, 29 octombrie.
Garanții de peste un milion de euro pentru un credit care nu s-ar fi concretizat
În acest dosar, Călin Georgescu, afaceristul Ioan Rusen și un cetățean italian sunt acuzați că ar fi constituit un grup infracțional organizat, prin intermediul căruia ar fi indus în eroare un om de afaceri român, potrivit DIICOT. Acesta ar fi fost convins că poate obține o finanțare de șase milioane de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, cu condiția depunerii unei garanții de peste un milion de euro, mai arată sursa citată.
Potrivit anchetatorilor, grupul s-ar fi constituit în septembrie 2021 și ar fi acționat coordonat, sub autoritatea unui lider, cetățean român în vârstă de 64 de ani. Activitatea s-ar fi desfășurat în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, în scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste.
Probele administrate până în prezent ar indica faptul că membrii grupului au organizat întâlniri în București, în județul Argeș și ulterior în Marea Britanie, unde ar fi indus în eroare persoana vătămată cu privire la posibilitatea obținerii finanțării.
În aceste condiții, victima ar fi fost determinată să transfere peste un milion de euro. Ulterior, suspecții ar fi invocat posibilitatea majorării finanțării la 15 milioane de euro, solicitând o garanție suplimentară. Astfel, omul de afaceri ar fi transferat încă 100.000 de euro, prejudiciul total depășind 1,1 milioane de euro.
Conturile și vila lui Călin Georgescu, sub sechestru
Pe 7 octombrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au anunțat instituirea sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu. Anterior, anchetatorii puseseră sechestru și pe vila acestuia din Mogoșoaia.
Măsurile asigurătorii au fost dispuse în contextul anchetei privind presupusa înșelăciune și prejudiciul de peste 1,1 milioane de euro.