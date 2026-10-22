OUG SAFE, în centrul disputei după decizia CCR. Tudorel Toader și Toni Neacșu au opinii diferite despre efectele asupra contractelor

Publicat 22 oct. 2026, 18:15 Actualizat 22 oct. 2026, 18:49 Sursă Realitatea PLUS

Decizia CCR privind ordonanța SAFE a stârnit controverse în privința efectelor asupra programului de înzestrare militară și a contractelor încheiate în cadrul acestuia. Fostul judecător al Curții Constituționale Tudorel Toader consideră că întreaga ordonanță ar putea fi afectată și susține că banii virați deja companiei Rheinmetall ar putea fi recuperați de statul român. Avocatul Toni Neacșu are însă o interpretare diferită și afirmă că ordonanța rămâne în vigoare, iar autoritățile trebuie să găsească o soluție pentru continuarea programului.

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