OUG SAFE, în centrul disputei după decizia CCR. Tudorel Toader și Toni Neacșu au opinii diferite despre efectele asupra contractelor

Decizia CCR privind ordonanța SAFE a stârnit controverse în privința efectelor asupra programului de înzestrare militară și a contractelor încheiate în cadrul acestuia. Fostul judecător al Curții Constituționale Tudorel Toader consideră că întreaga ordonanță ar putea fi afectată și susține că banii virați deja companiei Rheinmetall ar putea fi recuperați de statul român. Avocatul Toni Neacșu are însă o interpretare diferită și afirmă că ordonanța rămâne în vigoare, iar autoritățile trebuie să găsească o soluție pentru continuarea programului.
Tudorel Toader susține că efectele deciziei Curții Constituționale s-ar putea extinde asupra întregii ordonanțe de urgență privind programul SAFE, nu doar asupra unor prevederi punctuale.
În ceea ce privește contractul cu Rheinmetall, fostul judecător CCR consideră că sumele deja plătite ar putea reveni la bugetul de stat dacă avansul a fost acordat în baza unui act declarat neconstituțional.
Recuperarea banilor nu ar fi însă automată. Potrivit explicațiilor prezentate, procedura ar depinde de clauzele contractuale și de consecințele juridice ale deciziei, fiind posibil să fie luată în calcul inclusiv o procedură de arbitraj internațional.
Toni Neacșu: Ordonanța SAFE este în continuare în vigoare
Avocatul Toni Neacșu nu împărtășește integral interpretarea lui Tudorel Toader. Acesta atrage atenția că decizia CCR nu trebuie confundată cu o hotărâre prin care Curtea ar fi constatat direct neconstituționalitatea ordonanței SAFE.
Potrivit avocatului, în această procedură a fost analizată problema respectării limitelor competențelor constituționale ale unui Guvern demis, fără ca instanța constituțională să stabilească în mod direct toate consecințele asupra programului SAFE.
„În acest moment ordonanța există așa cum există”, a declarat Toni Neacșu, subliniind că efectele deciziei trebuie interpretate în limitele obiectului analizat de Curtea Constituțională.
Avocatul a mai explicat că ordonanța nu reprezintă actul normativ principal în baza căruia au fost încheiate contractele din programul SAFE, ci reglementează anumite aspecte specifice, inclusiv unele proceduri privind exproprierile din domeniul militar.
Guvernul ar putea adopta o nouă ordonanță pentru continuarea programului SAFE
În opinia lui Toni Neacșu, autoritățile trebuie să găsească o soluție legislativă care să asigure continuitatea administrării programului SAFE.
O posibilitate ar fi adoptarea unei noi ordonanțe de urgență, care să preia reglementările necesare pentru funcționarea programului.
Această soluție ar putea permite continuarea procedurilor administrative, însă efectele concrete asupra contractelor deja semnate și asupra sumelor achitate trebuie analizate separat, în funcție de temeiul juridic și de prevederile contractuale aplicabile.
Ce se întâmplă cu programul SAFE și contractele deja semnate
Disputa dintre cei doi juriști evidențiază interpretările diferite privind consecințele deciziei CCR. În timp ce Tudorel Toader avertizează că efectele ar putea fi extinse asupra întregii ordonanțe și asupra avansurilor achitate, Toni Neacșu consideră că situația juridică trebuie analizată pornind de la obiectul exact al deciziei.
În privința contractului cu Rheinmetall, recuperarea sumelor plătite nu poate fi considerată o consecință automată. Aceasta depinde de efectele juridice ale hotărârii CCR, de temeiul plăților și de clauzele contractuale.
Până la clarificarea situației și adoptarea eventualelor măsuri legislative, efectele concrete asupra programului SAFE și asupra contractelor aflate în derulare rămân o chestiune care necesită o analiză juridică distinctă.